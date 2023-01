Inscrições para a colônia de férias das Naves do Conhecimento estão abertas - Maria Rosa/Divulgação

Publicado 13/01/2023 15:09

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, por meio das Naves do Conhecimento, abriu as inscrições para a Colônia de Férias Metaverso Carioquinha, que acontece neste mês de janeiro. As atividades gratuitas, voltadas para crianças de 6 a 14 anos, acontecerão entre os dias 23 e 28. Este ano, as temáticas da Colônia de Férias das Naves serão: "Gamer" e "Metaverso".

De acordo com a programação oferecida por cada Nave, algumas unidades ficarão responsáveis por montar um jogo diferente com seu grupo de participantes utilizando materiais recicláveis. As atividades também contemplam a criação de um jogo na plataforma Roblox, um sistema de elaboração de jogos on-line como proposta de insercao dos usuários no Metaverso. As crianças também poderão participar das oficinas: Raciocínio Lógico, Paint 3D, Criando Jogo em 1 dia, Flipbook kids e Robótica kids. As vagas são limitadas.