A formação de desenvolvedores full stack terá duração de 540 horas - Reprodução internet

Publicado 12/01/2023 11:37

As inscrições para o Recode Pro, programa de formação gratuita para desenvolvedores full stack da Recode, estão abertas. A iniciativa é voltada para pessoas em situação de vulnerabilidade, sobretudo para os que são LGBTQIA+, negros, mulheres e PCDs, e tem foco em capacitação e empregabilidade. O curso conta com 540 horas de atividades, que incluem aulas técnicas e desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Ao final, os participantes terão seu perfil disponibilizado para empresas que estejam interessadas em perfis com competências e habilidades semelhantes.O programa foi criado em 2019 e, desde então, a média de empregabilidade é 80%. Em 2022, 612 pessoas se formaram. Para se inscrever, é necessário ter entre 18 e 39 anos e morar em qualquer região do Brasil. A inscrição pode ser realizada pelo link https://recodepro.org.br/