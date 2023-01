Data promete movimentar a economia brasileira - Tomaz Silva/Agência Brasil

Data promete movimentar a economia brasileira Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 15/01/2023 12:34 | Atualizado 15/01/2023 12:50

É costume do brasileiro dizer que o ano novo só começa após o Carnaval. Em 2023, a data comemorativa acontece nos dias 20 e 21 de fevereiro e promete movimentar a economia brasileira. Depois das dificuldades causadas pelos impactos da pandemia, os pequenos negócios podem enxergar a folia como uma grande oportunidade de alavancar as vendas.



O Carnaval envolve uma cadeia de negócios como bares, restaurantes, confecções de roupas e acessórios. Este período do ano, que sempre foi tradicionalmente favorável para os lojistas, promete ser ainda melhor em 2023, quando os tradicionais blocos carnavalescos voltarão para as ruas. Para entrar na dança junto com os foliões, as micro e pequenas empresas precisam investir em um bom planejamento.



De acordo com o gerente de Relacionamento com o Cliente do Sebrae, Enio Pinto, o acúmulo de acontecimentos e datas comemorativas no último semestre – Copa do Mundo, processo eleitoral, Halloween e Natal – serviu como experiência prévia para que, agora, os empresários aproveitem também a oportunidade do carnaval a fim de aumentar seus lucros.



“As empresas que atuam no Carnaval com acessórios, fantasias e tudo o mais pegaram carona nessas datas especiais e grandes movimentos para fabricar produtos temáticos também para outras festividades. Essa sequência de grandes eventos ajudou a aquecer esse mercado como um todo”, avalia.



Para orientar os empreendedores, o Sebrae preparou algumas dicas que podem guiar a sua empresa no ritmo da folia para o faturamento no Carnaval. Confira:



- Capacite sua empresa no marketing digital para melhorar as vendas on-line e a presença digital nas redes sociais;



- Tenha uma boa negociação com fornecedores: quem compra bem vende melhor ainda. Além disso, invista na variedade e quantidade de produtos e diferentes opções de fornecedores;



- Treine o seu time para fazer um atendimento em larga escala neste período, incluindo comissões especiais para os vendedores



- Crie um ambiente que gere uma boa experiência para o seu cliente, pense que o consumidor quer ser bem atendido e alguns detalhes como decoração, som ambiente e brindes podem ser um diferencial;



- Por fim, pense em parcerias externas com lojas, pousadas, bares e restaurantes que recebem o mesmo público de interesse do seu negócio.