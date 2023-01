Procuradoria Geral de Nova Iguaçu tem 4 vagas para concurso - Reprodução/Google

Publicado 14/01/2023 11:20 | Atualizado 14/01/2023 11:34

O concurso público da Procuradoria Geral de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, tem agora quatro vagas de contratação imediata para o cargo de procurador do município. Quando foi lançado, o certame era para apenas uma vaga para procurador. O salário inicial é de R$ 19.602.

Entre os requisitos para se candidatar, está a formação acadêmica em direito, a aprovação pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e ter exercido, pelo mínimo de três anos, atividade que envolva a aplicação de conhecimentos jurídicos.A organização do concurso é de responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan). Os interessados devem acessar o site da banca até às 23h59 do dia 8 de fevereiro para realizarem a inscrição. O edital também está na plataforma.