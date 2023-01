Corpo de Bombeiros do Rio abre concurso para 800 vagas - Divulgação

Corpo de Bombeiros do Rio abre concurso para 800 vagasDivulgação

Publicado 19/01/2023 18:30

Rio - O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) vai reforçar a sua tropa. A corporação abre, na próxima segunda-feira (23), inscrições para concurso público com 800 vagas para soldados e para sargentos músicos da corporação.

O edital foi publicado nesta quinta-feira (19), no Diário Oficial do Estado, e prevê oportunidades para homens e mulheres de 18 a 32 anos com níveis médio e técnico. As remunerações iniciais variam de R$ 2.791,72 a R$ 5.056,46.

As inscrições vão até o dia 12 de março. As provas objetivas estão previstas para o dia 30 de abril. O processo seletivo também conta com teste de aptidão física; exame de saúde; exame documental, teste de habilidades específicas e prova de títulos, nos casos previstos no edital.

Para soldado, as oportunidades são para pedreiro, eletricista, bombeiro hidráulico, carpinteiro, pintor, condutor e operador de viaturas, mecânico, lanterneiro, serralheiro, borracheiro, técnico em telefonia, técnico em radiofonia, eletrotécnico em telecomunicações, corneteiro e mestre de lancha.

Para sargento músico, há vagas para clarinetista, flautista, flautinista, saxofonista, fagotista, oboísta, trompetista, trombonista, bombardino, tubista, trompista, contrabaixista, percussionista, pianista, violinista, violista e violoncelista.

"O Corpo de Bombeiros RJ vai ampliar seu quadro de praças, com mais 800 militares de carreira. São diversas especialidades, com oportunidades para várias áreas, que vão somar esforços às nossas metas e missões, garantindo a excelência dos serviços prestados à sociedade", afirmou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.