Publicado 19/01/2023 16:33

O Sesc RJ vai oferecer 625 vagas gratuitas para o curso de Imersão em Língua Estrangeira – níveis básico e intermediário (Inglês e Espanhol). As inscrições para o processo seletivo começam na terça-feira, 24. No total, serão 83 turmas em diferentes dias e horários, com opções de uma ou duas aulas semanais de até três horas.





A oferta gratuita, que ocorre por meio do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc RJ, é dirigida a maiores de 15 anos, cuja renda familiar mensal não ultrapasse o valor de três salários mínimos nacionais. Trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo (e seus dependentes) e alunos da educação básica da rede pública têm preferência, embora o processo seletivo seja aberto a todos que cumprirem o requisito de renda no estado do Rio de Janeiro.



O curso de Imersão em Língua Estrangeira do Sesc RJ tem como diferencial o método de ensino e aprendizagem. Os estudos englobam situações cotidianas, conteúdos gramaticais, músicas, atividades interativas, vídeos e demais recursos que estimulam a compreensão oral e escrita do idioma. Partindo do conhecimento prévio de cada estudante, o curso se compromete com processos educativos contextualizados e com a interação permanente entre o que se aprende e o que se pratica.



O processo seletivo é todo on-line, desde a inscrição à apresentação dos documentos comprobatórios. Para participar, o interessado deve



Vagas com preços populares



Quem não se enquadra no critério para concorrer a gratuidade (renda até três salários mínimos), pode se candidatar às 96 vagas pagas. Nesse caso, os alunos pagam valores a partir de R$ 67. A forma de inscrição é a mesma.



Serviço: Os níveis básico A1 e A2 e intermediário B1 e B2 são oferecidos nas modalidades presencial e virtual. Os demais (avançado C1 e C2), apenas em ambiente virtual. As aulas presenciais acontecem em unidades de sete municípios: Rio de Janeiro (Madureira, Ramos e Tijuca), Duque de Caxias, São João de Meriti, Campos, Niterói, São Gonçalo e Três Rios.

–Período de inscrição: 24/01 a 05/02

–Divulgação do resultado: 24/02

–Prova de nivelamento: 06/02 a 11/02

–Início do curso: 27/02

–Dúvidas: cursodeimersao@sescrio.org.br



Documentação necessária:



– RG e CPF do candidato

– RG e CPF do responsável legal do candidato, quando menor

– Comprovante de residência (com emissão inferior a 60 dias)

– Comprovante de renda

– Comprovante de escolaridade do candidato: histórico escolar e/ou declaração escolar de matrícula, no caso de aluno da rede pública