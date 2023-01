Curso - Renata Mello

CursoRenata Mello

Publicado 24/01/2023 13:40

Rio - A Firjan Senai, em parceria com os sindicatos da indústria do Rio, está com inscrições abertas para 3,1 mil vagas gratuitas em cursos técnicos, de aperfeiçoamento ou de qualificação profissional para os meses de janeiro, fevereiro, março e abril, em todo o estado. Entre os pré-requisitos, os interessados devem autodeclarar renda familiar per capita bruta de até um salário-mínimo e meio.

As inscrições devem ser realizadas diretamente na unidade onde o curso será ministrado. No entanto, o candidato deve primeiro buscar uma carta de encaminhamento no sindicato responsável pela oportunidade escolhida.

Os cursos técnicos e de qualificação desenvolvem competências e formam o perfil profissional de jovens e adultos. Já os de aperfeiçoamento são voltados para a atualização de pessoas com experiência profissional na área. Ao longo do ano de 2023 e primeiros meses de 2024, a entidade, junto aos sindicatos fluminenses, oferecerá um total de 7.103 oportunidades.

Edson Melo, gerente de Educação Profissional da instituição, reforça a importância do Programa de Qualificação Setorial. "Fruto da parceria entre a Firjan Senai e os sindicatos, favorece a identificação da demanda por formação e aperfeiçoamento profissional de trabalhadores para a indústria fluminense".

Vagas por região

Na Região Metropolitana são oferecidas 1.539 vagas para os setores de Construção Pesada e Civil, Alimentos e Bebidas, Audiovisual e Animação Digital, Automotiva, Editorial e Gráfica, Ferroviário, Indústria de Defesa, Joalheria, Madeira e Mobiliário, Metalmecânico, Químico, Tecnologia da Informação, Refrigeração de Ar e Têxtil e Vestuário.

O início, o turno e a carga horária variam de acordo com o curso escolhido. Na capital, as aulas serão ministradas nas unidades de Benfica, Tijuca, Maracanã, Vila Isabel, Laranjeiras, Jacarepaguá e Santa Cruz; na Baixada, em Nova Iguaçu e Duque de Caxias; e no Leste Fluminense, Niterói e São Gonçalo.

Já na Região Serrana, o total de vagas nos municípios de Friburgo e Petrópolis é de 753, com destaque para os cursos voltados para a área Têxtil e Vestuário. Em Três Rios, são 222 vagas para diversas áreas. Entre elas, para o setor Ferroviário.

Nas regiões Sul e Sudeste, entre as cidades de Barra do Piraí, Volta Redonda, Barra Mansa, Resende e Valença, serão 290 oportunidades. Em Angra dos Reis, na região sudoeste, 56 vagas para cursos na área de Naval. Por fim, no Norte e Noroeste, nas escolas Firjan Senai de Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Santo Antônio de Pádua e Macaé, há 240 vagas disponibilizadas.

Os interessados podem encontrar a relação completa das oportunidades, o nome dos sindicatos responsáveis por cada curso, e os critérios de participação na página do Programa de Qualificação Setorial . O endereço das unidades também pode ser encontrado no site da Firjan Senai, na página das unidades da entidade ou as informações podem ser obtidas pelo telefone: 0800 0231 231.

Confira as listas de cursos e setor

Alimentos e bebidas

- Sipacon (Sul do estado): Assistente de produção industrial (Firjan SENAI Barra do Piraí) e Confeiteiro (Firjan SENAI Volta Redonda)

- Rio + Pão (Rio de Janeiro): Mestre padeiro (Firjan Senai Tijuca);

- Sian (Niterói): Confeiteiro e Padeiro (Firjan Senai Niterói);

- Sianerj (Noroeste do estado): Auxiliar de padaria e confeitaria e Mestre padeiro (Firjan Senai Itaperuna);

- Sindal (Três Rios): Assistente de controle de qualidade, Confeiteiro e Mestre Padeiro (Firjan Senai Três Rios);

- Sindanf (Nova Friburgo e região): Assistente de controle de qualidade (Firjan Senai Friburgo); Sindpães (Petrópolis): Auxiliar de padaria e confeitaria (Firjan Senai Petrópolis);

- Sindpanific (Niterói e São Gonçalo): Auxiliar de padaria e confeitaria, Confeiteiro e Pizzaiolo (Firjan Senai Niterói).

Audiovisual e Animação Digital

- Sicav (estadual): Fotógrafo, Operador de áudio e Operador de câmera (Firjan Senai Laranjeiras).



Construção Pesada e Civil

- Simagran (estadual): Acabador e Cortador de mármore e granito (Firjan Senai Tijuca);

- Sindicem (Niterói a Cabo Frio): Assistente de operações em logística, Pedreiro de alvenaria de vedação (Firjan SENAI Niterói) e Assistente de controle de qualidade (Firjan Senai São Gonçalo);

- Sindicer MVP (Vale do Peraíba): Assistente de operações em logística (Firjan Senai Barra do Piraí) e Assistente de controle de qualidade (Firjan Senai Três Rios);

- Sindicom TR (Três Rios): Eletricista de obras e Instalador hidráulico predial (Firjan Senai Três Rios);

- Sindistal (estado): Instalador de sistemas fotovoltaicos e Instalador de tubulações prediais de gás combustível (Firjan Senai Tijuca);

- Sinduscon CN (Centro Norte do estado): Eletricista de obras e Pedreiro de alvenaria e de revestimento em argamassa e cerâmico (Firjan Senai Friburgo);

- Sinduscon NF (Norte do estado): Eletricista de obras (Firjan Senai Campos);

- Sinduscon NO (Noroeste do estado): Operador de movimentação e armazenagem de material (Firjan Senai Itaperuna);

- Sinduscon Petrópolis (Petrópolis): Assistente de controle de qualidade e Pedreiro de alvenaria e de revestimento em argamassa e cerâmico (Firjan Senai Petrópolis);

- Sinduscon Rio (estadual): Instalador de sistemas drywall e Pedreiro de alvenaria e de revestimento em argamassa e cerâmico (Firjan Senai Tijuca);

- Sinduscon Sul (Sul do estado): Eletricista de obras e Pintor de edificações (Firjan Senai Volta Redonda);

- Sinicon (nacional): Soldador de aço carbono eletrodo revestido 4G (Firjan Senai Caxias).



Editorial e gráfica

- Sigraf (capital): Assistente de controle de qualidade (Firjan Senai Maracanã);

- Sigrap (Petrópolis): Editor de projeto de visual gráfico (Firjan Senai Petrópolis);

- Sigrarj (estadual): Editor de projeto de visual gráfico (Firjan Senai Niterói, São Gonçalo e Três Rios);

- Sindgraf (Nova Friburgo): Designer gráfico de embalagens e Designer gráfico editorial (Firjan Senai Friburgo);

- Sindgraf NO (Noroeste do estado): Assistente de controle de qualidade (Firjan Senai Itaperuna e Pádua);

- Singrasul (sul do estado): Assistente de controle de qualidade (Firjan Senai Barra Mansa, Resende e Valença).



Ferroviário

- Rodoferro (estadual): Assistente de produção industrial e Eletricista industrial (Firjan Senai Três Rios).



Indústria de Defesa

- Simde (nacional): Assistente de operações em logística, Mecânico de manutenção, Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração, Operador de máquinas operatrizes e Operador de produção industrial (Firjan Senai Nova Iguaçu).



Madeira e Mobiliário

- Sincocimo (Duque de Caxias): Eletricista industrial, Instalador de sistemas fotovoltaicos e Operador de máquina de marcenaria (Firjan Senai Caxias);

- Sindimob (Campos): Carpinteiro de obras (Firjan Senai Campos);

- Sindmarcenaria (Petrópolis): Marceneiro (Firjan SSenai Petrópolis).

Metal Mecânico

- RJ Metal – Simmerj (estadual): Operador de produção industrial (Firjan Senai Macaé), Técnico em automação industrial (Firjan SENAI Niterói);

- Mecânico de manutenção e Técnico em automação industrial (Firjan Senai Nova Iguaçu);

- Soldador mecânico (Firjan Senai São Gonçalo);

- Técnico em eletromecânica (Firjan Senai Três Rios);

- Simme (capital): Operador de máquina de usinagem CNC (Firjan SENAI Nova Iguaçu), Operador de produção industrial (Firjan SENAI Santa Cruz), Soldador mecânico (Firjan Senai Vila Isabel);

- Sindmec (Campos): Mecânico de manutenção (Firjan Senai Campos);

- Sindmetal CN (Nova Friburgo): Caldeireiro, Operador de máquina de usinagem CNC e Operador de produção industrial (Firjan Senai Friburgo);

- Sindmetal NO (Noroeste do estado): Operador de produção industrial (Firjan Senai Pádua);

- Sindmmep (Petrópolis): Operador de máquinas de usinagem CNC, Operador de máquinas operatrizes e Soldador mecânico (Firjan Senai Petrópolis);

- Sinmetal (capital): Instrumentista industrial, Mecânico de manutenção (Firjan SENAI Benfica), Soldador de aço carbono MAG 6G e Soldador mecânico (Firjan Senai Vila Isabel).

Naval

- Sinaval (nacional): Caldeireiro, Instrumentista industrial e Soldador de aço carbono TIG 6G (Firjan Senai Angra dos Reis).



Plástico

- Simperj (estadual): Eletricista industrial e Operador de produção industrial (Firjan Senai Três Rios).



Químico

- Sipaterj (estadual): Assistente de controle de qualidade e Assistente de produção industrial (Firjan Senai Benfica);

- Siquirj (estadual): Operador de movimentação e armazenagem de material (Firjan Senai Caxias).



Refrigeração de Ar

- Sindratar (estadual): Eletricista industrial e Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração (Firjan Senai Jacarepaguá).

Têxtil e Vestuário

- Moda Rio – Sindroupas (capital e Grande Rio): Operador de máquina de costura para produção industrial – tecido plano (Firjan Senai Caxias);

- Sindcon (Petrópolis): Costureiro industrial do vestuário e Modelagem e encaixe computadorizados – básico, Modelista e Pilotagem de peças do vestuário (Firjan Senai Petrópolis);

- Sinditêxtil (estadual): Almoxarife (Firjan Senai Friburgo);

- Sindvest (Nova Friburgo e região): Assistente de controle de qualidade, Cortador de produtos do vestuário, Costura básica para produção, Costureiro de produção de lingerie, Mecânico de manutenção em máquina de costura e Modelista (Firjan Senai Friburgo);

- Sindvest Norte (Norte do estado): Confeccionador de bolsas em tecido (Firjan Senai Campos).