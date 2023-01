Centro conta com salas para aulas de portuguès e inclusão digital - Divulgação

Centro conta com salas para aulas de portuguès e inclusão digitalDivulgação

Publicado 24/01/2023 14:00

Rio - O Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes (Crai–Rio) está com as inscrições abertas para aulas de Português gratuitas. O curso, que terá início nesta quarta-feira, 25, é direcionado a imigrantes, refugiados e apátridas. As inscrições podem ser feitas através do formulário de inscrição disponibilizado pelo programa.

Serão ministrados módulos para níveis iniciante, intermediário e avançado com turmas às quartas-feiras e aos sábados. As aulas acontecerão no prédio do Mercado Popular Leonel de Moura Brizola, no bairro da Gamboa, próximo à Central do Brasil. Para os pais que não têm com quem deixar os filhos, haverá uma cuidadora de crianças no momento da aula.

O centro foi inaugurado no ínicio deste mês pela Secretaria especial de Cidadania em parceria com com a organização não-governamental Community Organised Relief Effort (Core Response). Ele é destinado ao apoio a imigrantes, refugiados e apátridas recém-chegados ao Rio de Janeiro, com a oferta de ações de assistência social, educação e desenvolvimento econômico. O local oferece assistência jurídica para processos de regularização migratória e obtenção de documentação e assistência social, para reduzir a vulnerabilidade e incentivar a integração social, incluindo aí as aulas de português e de inclusão digital.



O espaço também vai acolher migrantes, refugiados e apátridas em situação de extrema vulnerabilidade, com dormitórios emergenciais. "Defender o direito dos migrantes e refugiados que chegam ao nosso país deve ser um compromisso de todos nós. No Rio, o CRAI é um espaço para esse apoio, que além da assistência social oferece ferramentas de capacitação e integração", afirma o secretário municipal de Cidadania, Renato Moura.