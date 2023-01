Todos os cursos oferecidos em fevereiro pelas Naves do Conhecimento serão no formato presencial - Tgiago Domingos/SMCT

Publicado 26/01/2023 10:59

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT), por meio das Naves do Conhecimento, abriu inscrições para três mil vagas em diversos cursos gratuitos nas áreas de tecnologia e empreendedorismo. As aulas acontecerão no formato presencial. Palestras, workshops e oficinas também fazem parte da programação disponível para o mês de fevereiro.

As Naves do Conhecimento atuam como núcleos de capacitação e inclusão para a população disponibilizando gratuitamente conteúdos para quem busca adquirir conhecimento e deseja crescer profissionalmente em um setor que cresce dia a dia.

Entre os temas oferecidos pelas Naves estão: Operador de Computador, Edição de Fotos, Digitação em Prática, Excel Para Iniciantes, Principais Funções do Excel, Canva: Design Para Seu Empreendimento, Computação em Nuvem, Retrato em Estúdio, Manutenção Preventiva de Computadores, Clube Scratch, Criação de Currículo e Portfólio, Informática Básica, Introdução a Algoritmo, entre outros.