Inscrições estão abertas a partir da próxima segunda-feira, 6 de fevereiroSenac/Divulgação

Publicado 02/02/2023 15:41

Rio - O Senac RJ está com inscrições abertas para 260 vagas gratuitas do Portal do Futuro, programa de transformação social que promove orientação comportamental e estimula a inserção de jovens de 16 a 21 anos no mercado de trabalho por meio de capacitação profissional. As inscrições devem ser feitas de 6 de fevereiro a 10 de março pelo site , onde também podem ser obtidas mais informações. As aulas têm início no dia 20 de março nas unidades Barra da Tijuca, Centro Politécnico (Riachuelo), Botafogo e Santa Luzia (Centro do Rio), na capital.

O Portal do Futuro atua junto ao jovem para transformá-lo tanto no convívio social quanto prepará-lo para a vida profissional. As unidades curriculares abordam as missões do programa: Ser pessoa, Ser cidadão, Ser profissional e Ser digital, que têm por objetivo ampliar a possibilidade de exercício consciente da cidadania. Além disso, o Portal do Futuro busca auxiliar o ingresso do jovem no mercado de trabalho ao ofertar formação profissional nas áreas de Gestão, Design, Eventos, Turismo e Hotelaria. Durante o Programa, o jovem também experimenta um período de vivência em empresas parceiras onde pode conhecer o real cotidiano do mundo do trabalho.

Na unidade do Senac RJ na Barra da Tijuca, o Portal do Futuro vai oferecer as formações de Design de Games e Design Gráfico Digital. Este último também será o curso oferecido na unidade Santa Luzia, no Centro do Rio. O curso de Assistente Administrativo será oferecido em Botafogo e no Centro Politécnico, que também irá oferecer o curso de Organizador de Eventos.

Além da idade entre 16 e 21 anos, é preciso cursar pelo menos o 1º ano do Ensino Médio e ter renda familiar per capita de no máximo dois salários mínimos, para ser admitido pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG). Para o processo seletivo, os candidatos selecionados devem apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de escolaridade e de residência. Menores de 18 anos devem se apresentar com a documentação e estar acompanhados de um responsável.