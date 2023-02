Publicado 02/02/2023 15:24

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, em parceria com o Instituto PROA, está com inscrições abertas para preencher 6 mil vagas de capacitação para jovens de baixa renda no Estado do Rio em busca da primeira oportunidade no mercado de trabalho. Os interessados podem fazer a inscrição até o dia 8 de maio no site https://www.proa.org.br/ . A iniciativa conta também com a parceria do Governo do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin-RJ) e da Procter & Gamble (P&G).

Para participar, é preciso ter entre 17 e 22 anos, estar cursando ou ter concluído o 3º ano do Ensino Médio em escola pública e morar no Estado do Rio de Janeiro. Mais de 12 mil vagas no curso já foram preenchidas pelo Instituto PROA desde o início da parceria, há quase três anos. As aulas começam no dia 15 de maio.



Na Plataforma PROA, os jovens que concluíram o Ensino Médio em escolas públicas têm acesso gratuito a 100 horas de aulas com orientação e apoio de tutores em encontros semanais ao vivo, às quartas-feiras, no melhor horário para o aluno. A ferramenta oferece módulos de Autoconhecimento (25 horas), Projeto Profissional (25 horas), Raciocínio Lógico (25 horas) e Comunicação (25 horas).



"A promoção de parcerias com foco na capacitação profissional e empregabilidade é prioridade na gestão Eduardo Paes. A secretaria de Trabalho e Renda tem contribuído fortemente para isso, assim como os demais órgãos municipais, com vistas à redução do desemprego e geração de emprego e renda", destaca o secretário de Trabalho e Renda, Everton Gomes.



Além da trilha essencial do curso, o PROA oferece sete trilhas técnicas patrocinadas por diferentes empresas, onde os alunos podem aprender Análise de Dados, Varejo, Administração Logística, UX Design e Promoção de Marcas. Este ano, será disponibilizada ainda a formação em Educação Financeira.



Ao final, os alunos estarão aptos para participar de processos seletivos para vagas de posições de início de carreira e primeiro emprego. Todos recebem certificado de conclusão e têm acesso a vagas de emprego disponíveis no mercado. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico participa ajudando a inserir os jovens formados no mercado de trabalho.



Aulas presenciais

Para os alunos que preferem estudar presencialmente, é oferecido um espaço com computadores para realizar as atividades da plataforma e tirar dúvidas com um monitor. A sala fica na Biblioteca Parque Estadual, no Centro do Rio, e conta com 20 computadores com acesso à internet. O funcionamento é de segunda a sexta, das 10h às 17h.



"O Rio tem nos mostrado a necessidade de ter ainda mais possibilidades para os jovens ingressarem no mercado de trabalho. Estamos construindo um grande legado para a cidade, formando jovens profissionais prontos para o mercado", afirma Alini Dal’Magro, CEO do Instituto PROA.



Serviço:



- Ter entre 17 e 22 anos;



- Morar no Estado do Rio de Janeiro;



- Estar cursando ou ter concluído o 3º ano do Ensino Médio em escola pública.



Inscrições: até 8 de maio de 2023



Início das aulas: 15 de maio de 2023