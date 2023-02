Vagas são para atuar em empresa de telefonia - Divulgação

Publicado 02/02/2023 15:01

A Luandre, uma das maiores consultorias de RH do país, está com mais de 300 vagas de técnico instalador, para atuar em empresa brasileira de grande porte no setor de telefonia. Para se candidatar, os requisitos são ter Ensino Médio Completo, CNH (Carteira Nacional de Habilitação) definitiva na categoria B, veículo próprio e possuir experiência prévia em instalação de fibra óptica.