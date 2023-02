Ranking mostra as profissões com salários mais altos no Brasil; Confira - deve

Publicado 02/02/2023 18:51

A profissão com salário mais alto no Brasil é a de diretor de crédito, com salário médio de mais R$ 40 mil em 2022, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.

Todas as 10 profissões com salários mais altos são de diretoria dos mais diversos setores. Gerentes, engenheiros e médicos também aparecem como os trabalhadores mais bem remunerados.

O levantamento leva em conta os salários dos funcionários contratados com carteira assinada em 2022, e não de todos os que atuam nos setores. Confira as 100 profissões com salários mais altos em 2022.



As 100 profissões com maiores salários do Brasil:

1- Diretor de crédito - R$ 40,9 mil

2 - Diretor de riscos de mercado - R$ 39,6 mil

3- Diretor de produtos bancários - R$ 37,9 mil

4- Diretor de mercado de capitais - R$ 36,5 mil

5- Diretor de serviços de informática - R$ 30,1 mil

6- Diretor de recursos humanos - R$ 28,4 mil

7- Diretor de pesquisa e desenvolvimento - R$ 27,4 mil

8- Diretor de suprimentos - R$ 25,5 mil

9- Diretor comercial em operações de intermediação financeira - R$ 24,1 mil

10 - Diretor de produção e operações em empresa florestal - R$ 23,9 mil

11 - Diretor comercial - R$ 23,9 mil

12 - Diretor de produção e operações da indústria - R$ 23,6 mil

13- Diretor de marketing - R$ 22,7 mil

14 - Diretor de relações de trabalho - R$ 18,4 mil

15 - Diretor de compliance - R$ 18,2 mil

16- Diretor de operações comerciais - R$ 17,8 mil

17- Diretor financeiro - R$ 17 mil

18- Diretor de produção e operações em empresa agropecuária - R$ 16,6 mil

19 - Ator - R$ 16,5 mil

20 - Gerente de segurança de tecnologia da informação - R$ 15,8 mil

21- Gerende de desenvolvimento de sistemas - R$ 15,7 mil

22 - Diretor de operações de serviços de armazenamento - R$ 15,4 mil

23 - Engenheiro de minas (projeto) - R$ 15,3 mil

24 - Diretor geral de empresa e organizações - R$ 15,2 mil

25 - Superintendente técnico de transporte aquaviário - R$ 15 mil

26 - Diretor de serviços de saúde - R$ 15 mil

27 - Médico de estratégia de saúde da família - R$ 14,9 mil

28 - Diretor de planejamento estratégico - R$ 14,9 mil

29 - Engenheiro de sistemas operacionais em computação - R$ 14,3 mil

30 - Gerente de produção de tecnologia da informação - R$ 13,7 mil

31 - Engenheiro aeronáutico - R$ 13,5 mil

32 - Diretor de operações de serviços de transporte - R$ 13,5 mil

33 - Gerente de pesquisa e desenvolvimento - R$ 13,4 mil

34 - Diretor de programas de televisão - R$ 13,2 mil

35 - Diretor de produção e operações de alimentação - R$ 13,2 mil

36 - Diretor administrativo e financeiro - R$ 13 mil

37 - Médico fisiatra - R$ 12,8 mil

38 - Engenheiro de equipamentos em computação - R$ 12,7 mil

39 - Arquiteto de soluções de tecnologia da informação - R$ 12,7 mil

40 - Médico radiologista intervencionista - R$ 12,6 mil

41 - Diretor de produção e operações em empresa aquícola - R$ 12,6 mil

42 - Engenheiro de energia - R$ 12,4 mil

43 - Diretor administrativo - R$ 12,3 mil

44 - Engenheiro de aplicativos em computação - R$ 12,3 mil

45 - Engenheiro civil de pontes e viadutos - R$ 12,2 mil

46 - Diretor de operações de serviçoes de telecomunicações - R$ 12,2 mil

47 - Diretor de redação - R$ 12 mil

48 - Gerente de projetos de tecnologia da informação - R$ 12 mil

49 - Engenheito de minas planejamento - R$ 11,9 mil

50 - Engenheiro de minas (processo) - R$ 11,8 mil

51 - Gerente de grandes contas - R$ 11,8 mil

52 - Engenheiro de redes de comunicação - R$ 11,7 mil

53 - Diretor de operações de obras públicas e civil - R$ 11,7 mil

54 - Engenheiro de telecomunicações - R$ 11,7 mil

55- Engenheiro civil de portos e vias navegáveis - R$ 11,5 mil

56- Profissional de relações internacionais - R$ 11,5 mil

57- Engenheiro de minas - R$ 11,4 mil

58 - Engenheiro naval - R$ 11,3 mil

59- Engenheiro de minas (lavra a céu aberto) - R$ 11,2 mil

60 - Tecnólogo em petróleo e gás - R$ 11,2 mil

61 - Médico generalista - R$ 11,1 mil

62 - Engenheiro civil de geotecnia - R$ 11,1 mil

63 - Diretor teatral - R$ 11,1 mil

64 - Gerente de produtos bancários - R$ 11,1 mil

65 - Médico de família e comunidade - R$ 11 mil

66 - Engenheiro químico (utilidades e meio ambiente) - R$ 11 mil

67 - Petrógrafo - R$ 10,8 mil

68 - Diretor de contas de publicidade - R$ 10,8 mil

69 - Apresentador de programas de televisão - R$ 10,8 mil

70 - Engenheiro químico (petróleo e borracha) - R$ 10,8 mil

71 - Gerente de rede - R$ 10,8 mil

72 - Gerente de riscos - R$ 10,8 mil

73 - Gerente de clientes especiais - R$ 10,7 mil

74 - Engenheiro civil de hidrologia - R$ 10,7 mil

75 - Geofísico - R$ 10,6 mil

76 - Oficial superioi de máquinas na marinha mercante - R$ 10,4 mil

77 - Engenheiro de manutenção de telecomunicações - R$ 10,4 mil

78 - Audiodescritor - R$ 10,4 mil

79 - Gerente de captação - R$ 10,3 mil

80 - Diretor de serviços culturais - R$ 10,3 mil

81 - Engenheiro de logística - R$ 10,2 mil

82 - Geólogo de engenharia - R$ 10,2 mil

83 - Gerente de câmbio e comércio exterior - R$ 9,9 mil

84 - Médico oncologista clínico - R$ 9,9 mil

85 - Matemático aplicado - R$ 9,8 mil

86- Engenheiro de materiais - R$ 9,8 mil

87 - Engenheiro químico (mineração e metalurgia) - R$ 9,7 mil

88 - Engenheiro de minas (pesquisa mineral) - R$ 9,7 mil

89 - Pesquisador de medicina básica - R$ 9,6 mil

90 - Gerente de marketing - R$ 9,6 mil

91 - Engenheiro de controle e automação - R$ 9,5 mil

92 - Médico do trabalho - R$ 9,5 mil

93 - Engenheiro civil de rodovias - R$ 9,5 mil

94 - Médico patologista - R$ 9,4 mil

95 - Engenheiro de riscos - R$ 9,4 mil

96- Engenheiro de minas (beneficiamento) - R$ 9,4 mil

97 - Engenheiro químico - R$ 9,3 mil

98 - Engenheiro civil de saneamento - R$ 9,3 mil

99- Gerente de comunicação - R$ 9,3 mil

100 - Geólogo - R$ 9,3 mil