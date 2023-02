As guias físicas do IPTU começaram a chegar nas casas dos cariocas no dia 16 - Divulgação/Prefeitura do Rio

As guias físicas do IPTU começaram a chegar nas casas dos cariocas no dia 16Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 06/02/2023 15:06

Os moradores da cidade do Rio têm até esta terça-feira, 7, para pagar a cota única ou a primeira parcela do IPTU 2023. Os que optarem pelo pagamento em cota única garantem o desconto de 7%, mesmo percentual concedido em 2022. Desde 23 de janeiro, a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento disponibilizou as guias para pagamento do IPTU 2023 pela internet.

Além da possibilidade de serem emitidas pelo site carioca.rio, as guias também estão disponíveis no aplicativo do Carioca Digital. Com isso, os contribuintes podem quitar os valores pelo celular, de forma mais simples e segura. Para a comodidade dos cariocas, será possível baixar e imprimir de uma só vez todas as parcelas para serem pagas mensalmente, sem a necessidade de acessar o site todos os meses.



As guias físicas do IPTU começaram a chegar nas casas dos cariocas no último dia 16, em formato de carta com uma única folha. O documento tem dois códigos de barras - um para pagamento da cota única, e outro para quitação da primeira parcela.



O município também faz um alerta para que contribuintes fiquem atentos a golpes na internet. Foram identificados sites falsos e números de telefone que enviam mensagens a contribuintes solicitando dados pessoais para emissão de boletos falsos. A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento não envia comunicações ou boletos de pagamento aos contribuintes via whatsapp ou SMS. O canal de atendimento da Prefeitura para esclarecimento de dúvidas é a Central 1746, e o principal endereço para emissão da guia e das cotas do IPTU é o Carioca Digital: carioca.rio.



Calendário IPTU 2023



Cota única: Vencimento em 7/2/2023



1ª cota: Vencimento em 7/2/2023



2ª cota: Vencimento em 7/3/2023

3ª cota: Vencimento em 10/4/2023

4ª cota: Vencimento em 8/5/2023



5ª cota: Vencimento em 7/6/2023



6ª cota: Vencimento em 7/7/2023



7ª cota: Vencimento em 7/8/2023



8ª cota: Vencimento em 8/9/2023



9ª cota: Vencimento em 6/10/2023



10ª cota: Vencimento em 8/11/2023



Onde conseguir atendimento



Centro Administrativo São Sebastião - Prefeitura do Rio, na Rua Afonso Cavalcanti, 455, Cidade Nova - Prédio Anexo, Térreo, Plantão Fiscal) - 9 às 16 horas;



Barra Shopping, na Avenida das Américas, 4.666, Barra da Tijuca – Entrada A, lojas 215/216 - 10 às 18 horas;



West Shopping, na Estrada do Mendanha, 555 loja 282, Campo Grande - 10 às 18 horas;



Norte Shopping, na Avenida Dom Helder Câmara, 5474 Loja 3021, Cachambi - 10 às 18 horas.