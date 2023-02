Rio inicia fevereiro com 4.459 vagas de empregos e estágios - Divulgação

Publicado 06/02/2023 17:57

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro inicia o mês de fevereiro com 8.862 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil. Do total das vagas oferecidas, 2.116 são de estágio e Jovem Aprendiz. Confira:



SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), oferece 516 vagas de emprego disponíveis no Município e região metropolitana, para todos os níveis de escolaridade. Do total, 212 vagas são destinadas aos trabalhadores com deficiência (PCD’s). A faixa salarial é de R$ 1.302 a R$ 3.539,20.

“O destaque na lista são as vagas para estágio destinadas aos estudantes que cursam nível superior ou técnico. A remuneração ou bolsa-auxílio é na faixa de R$ 800 a R$ 1.200, com oportunidades nas áreas de direito, comunicação social, veterinária, marketing, administração, entre outros”, informa o secretário de Trabalho e Renda, Everton Gomes.



formulário online Os interessados devem preencher oe enviar o currículo para o e-mail trabalho.smte@gmail.com . Para as oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência, é preciso enviar o currículo para o e-mail: vagaspcd.smte@gmail.com

Luandre



A Luandre, empresa de soluções de RH, oferece 260 vagas, com salários entre R$ 1 mil a R$ 5 mil para diversos cargos, como: Auxiliar de Farmácia, Assistente de Coleta, Maqueiro, Auxiliar de serviços gerais, Vendedor Interno — Auto Peças, Auxiliar de Operações Logísticas, Técnico de Instalações/Instalador, Auxiliar de Manutenção Predial, Operador Jr. Atendimento ao Cliente, Assistente de Patologia, Encanador, Analista de Laboratório, Mecânico de Manutenção Interno III, Enfermeiro — Centro Cirúrgico, UTI Adulto e Pediátrica, Analista Datacenter I e II e Técnico de Segurança do Trabalho.

Os candidatos interessados devem se cadastrar no site https://candidato.luandre.com.br/

Mudes



A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 233 vagas de estágio, nos Níveis Superior, Médio e Técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site https://www.mudes.org.br

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Administração (85), Engenharia (52) e Comunicação Social (53). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária, Sistemas de Informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 22 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 30 no total e também 11 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 51 vagas. Sendo técnico em Administração (12) e Eletrotécnica (8). Há vagas também para técnico em Turismo, técnico em Segurança do Trabalho, técnico em Higiene Dental entre outras.

Ciee



O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferta 1.322 oportunidades de estágio, sendo que 674 para Ensino Superior. Em Barra Mansa , há 41 vagas para administração, quatro para informática, 11 para jurídico e três para educação física.

Em Campos , há três oportunidades para administração, uma para jurídico, duas para informática e quatro para educação. Em Duque de Caxias , são três vagas para administração, três para ciências contábeis, duas para química, uma para esportes, duas para construção civil, uma para serviço social e uma para jurídico.

Já em Macaé , são 11 oportunidades para administração, 11 para educação, uma para informática, três para ciências contábeis, uma engenharia de produção, duas para psicologia e duas para produção mecânica.

Em Niterói , são oito vagas para administração, três para ciências contábeis, 24 para educação, uma para elétrica-eletrônica, uma para informática, cinco para jurídico, duas para produção mecânica, uma para engenharia de produção, uma para comércio exterior e três para construção civil.

Em Nova Friburgo e Nova Iguaçu há uma oferta para administração.

Em Petrópolis , são oito vagas para administração, duas para comunicação social, quatro para ciências contábeis, três para educação, uma para elétrica-eletrônica, uma para engenharia de produção, duas para marketing e uma para psicologia. Já em Resende são sete ofertas para educação, uma para jurídico, três para letras, quatro para comunicação social, duas para construção civil e cinco para administração.

No Rio de Janeiro , há 136 vagas para administração, oito para ciências econômicas, 27 para comunicação social, dez para construção civil, 56 para ciências contábeis, dez para design, 29 para educação, 11 para elétrica-eletrônica, uma para esportes, quatro para gastronomia, 18 para informática, 32 para jurídico, três para letras, 24 para marketing, duas para meio ambiente, duas para nutrição, duas para produção mecânica, dez para psicologia, duas para química, uma para turismo e lazer, 14 para engenharia de produção, seis para arquitetura e urbanismo, cinco para arquivologia, uma para engenharia ambiental, uma para artes, uma para segurança, uma para geomática, duas para saúde, três para secretariado, dez para comércio exterior, uma para indústria, quatro para serviço social e seis para biologia.

Em Teresópolis , há oito oportunidades para administração, duas para ciências contábeis, duas para informática, cinco para jurídico, uma para licenciatura, uma para psicologia, uma para construção civil, uma para design, uma para marketing, três para educação, uma para saúde, uma para química e duas para engenharia de produção.

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 648 vagas. Em Barra Mansa , são 32 para Aprendiz.

Em Campos, há 11 ofertas para Ensino Médio — uma para técnico em informática e uma para técnico em química. Em Duque de Caxias , existem seis oportunidade para Aprendiz, uma para Ensino Médio — duas para técnico em química, uma para técnico em elétrica-eletrônica e uma para técnico em transportes.

Em Macaé , são 36 vagas de Aprendiz, oito para Ensino Médio, cinco para técnico em administração, três para técnico em mecânica, duas para técnico em informática, duas técnico em elétrica-eletrônica, duas para técnico em indústria e uma para técnico em meio ambiente. Já em Niterói , há 12 vagas para Aprendiz, oito para Ensino Médio e uma para técnico em saúde.

Em Nova Iguaçu , são 17 ofertas para Aprendiz. Em Petrópolis , há nove vagas para Aprendiz e cinco para Ensino Médio.



No Rio de Janeiro , há 299 vagas para Aprendiz, 130 para Ensino Médio, nove para técnico em mecânica, oito para técnico em construção civil, cinco para técnico em elétrica-eletrônica, três para técnico em indústria, seis para técnico em informática, cinco para técnico em saúde, uma para técnico em química, duas para técnico em administração, uma para técnico em marketing e duas para técnico em telecomunicações.

Já em Teresópolis , são duas vagas para Aprendiz e oito para Ensino Médio.

ISBET



O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (ISBET) oferta 550 vagas. São 300 oportunidades para Jovem Aprendiz e 250 para Estágio. Há vagas em empresas do ramo administrativo, de limpeza, de vendas, alimentício e construção.



Todos os interessados devem realizar o cadastro no site http://www.isbet.org.br , e, posteriormente, agendar uma orientação profissional.

Gerando Vidas



A Comunidade Católica Gerando Vidas, oferece 366 vagas efetivas para diversas profissões. São 40 vagas para Repositor, Balconista e Atendente — 30 vagas para Auxiliar de Serviços Gerais, Operador de Caixa e Jovem Aprendiz — 20 vagas de Auxiliar de Prevenção e Perdas — 16 vagas de Auxiliar de Cozinha — 15 vagas de Estoquista e Auxiliar de Reciclagem e 10 vagas de Fiscal de Caixa e Operador de Depósito.





Os interessados devem entrar no site https://gerandovidas.com.br/

Grupo Trigo

O Grupo Trigo, que abrange franquias de comidas do Brasil, está com 58 oportunidades de emprego que vão desde sushibar a assistente fiscal para o Rio de Janeiro, Volta Redonda e Niterói. As vagas também são para o banco de talentos do Grupo Trigo para diversidade e inclusão.

Além do salário, os funcionários da área operacional vão receber vale transporte com desconto de 6%, alimentação no local, Gympass, Chefs Club, suporte psicológico da Vittude e trilha de carreira.



As demais vagas garantem vale alimentação/refeição e PLR (Participação nos Lucros e Resultados). Para os estagiários, além dos benefícios, há bolsa-auxílio e participação em um Programa de Estágio que estimula o desenvolvimento de lideranças.



Riviera Construtora





Depois que o profissional for aprovado na fase final da seleção, a Riviera vai ajudar no processo para obter o registro do Creci-RJ (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis).



A remuneração será feita através de comissões a cada venda realizada pelo corretor ou vendedor. Os candidatos precisam ter Ensino Médio e morar na região. Os currículos podem ser enviados para o email A Riviera Construtora está oferecendo 200 vagas para profissionais de vendas e corretores de imóveis. A sede é em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e a construtora oferece treinamento, alimentação e passagem durante a capacitação.Depois que o profissional for aprovado na fase final da seleção, a Riviera vai ajudar no processo para obter o registro do Creci-RJ (Conselho Regional dos Corretores de Imóveis).A remuneração será feita através de comissões a cada venda realizada pelo corretor ou vendedor. Os candidatos precisam ter Ensino Médio e morar na região. Os currículos podem ser enviados para o email ianmoraes@gmail.com

MetrôRio

O MetrôRio está com inscrições abertas para processo que irá selecionar estudantes de cursos superior e técnico para o Programa de Estágio 2023. Ao total, serão oferecidas 11 vagas, distribuídas em diversas áreas.

Os candidatos para nível técnico devem estar cursando o Ensino Médio Profissionalizante, com previsão de formatura até 2024, ou ter horas de estágio a cumprir. Já as vagas de nível superior valem para quem tiver previsão de formatura até julho de 2025. O período de estágio, para ambos os níveis, é de seis horas por dia, de segunda a sexta-feira. Todos os níveis têm horários flexíveis.

site do MetrôRio Entre os benefícios estão bolsa-auxílio, vale-transporte e vale-refeição. As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de fevereiro no

Setrab

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) oferece 5.166 vagas de emprego em todo o Estado do Rio. As oportunidades, captadas pelo Sine (Sistema Nacional de Emprego) e o aplicativo Mais Trabalho RJ, são para diversos setores, como o de alimentação, bares e restaurantes, administrativo, comércio, serviços gerais e construção civil.



O Mais Trabalho RJ está oferecendo 4.223 vagas em diferentes municípios. Somente na capital são 1.708 oportunidades; em Volta Redonda, 763; Niterói, 183; e Barra Mansa, 142. Entre asvagas, há 586 para trabalho itinerante e 281 para home office. Pelo App, os salários variam de R$ 500, para estagiários, a R$ 6 mil. A ferramenta digital disponibiliza também 30 cursos gratuitos de capacitação para quem deseja melhorar o currículo.



Já pelo Sine, são 943 oportunidades captadas para as regiões Metropolitana, Noroeste, Médio Paraíba e Serrana. Na Metropolitana, há 740 chances, sendo 301 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se 50 vagas para repositor de mercadorias, no Catete, com salário de R$ 1,3 mil. Também há 40 oportunidades para operador de vendas, nos bairros do Centro, Madureira, Méier e Campo Grande. Há ainda 50 chances para operador de supermercado, no Méier, Penha e Madureira, com remunerações que chegam a até R$ 2,6 mil.



No Noroeste, são disponibilizadas 30 vagas, todas na cidade de Campos dos Goytacazes, com salários que podem alcançar R$ 5,2 mil, sendo quatro para nutricionista, quatro para ajudante de cozinha, quatro para chefe de cozinha, três para cozinheiro geral, cinco para padeiro e 10 para taifeiro.



No Médio Paraíba, são 49 chances, incluindo sete para ajudante de cozinha, em Resende e Itatiaia, e uma para engenheiro mecânico em Valença. As 124 oportunidades para a Região Serrana são para a cidade de Teresópolis, com destaque para nove para auxiliar de laboratório de análises clínicas, 10 para auxiliar de linha de produção e 10 para serralheiro de metal.