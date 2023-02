O curso de programação será on-line e terá duração de 70 horas - Internet/Reprodução

Publicado 03/02/2023 15:12

A TIVIT, multinacional brasileira de tecnologia, abriu inscrições para o programa Acelera Cloud, voltado para jovens entre 15 e 24 anos que desejam iniciar a carreira em TI. O curso reúne conhecimentos de computação na nuvem, com ênfase na plataforma AWS. O conteúdo é distribuído em 24 aulas on-line, que totalizam mais de 70 horas. O processo seletivo será em março e as aulas acontecerão entre abril e julho, conforme link abaixo.Os candidatos aprovados terão acesso a uma comunidade no Discord, um aplicativo de comunicação com atividades extras entre as aulas, grupos de estudo, mentoria com professores para tirar dúvidas e um canal reservado para trocas e interações diversas. Além disso, os estudantes poderão ter conversas com especialistas da TIVIT.“Nosso objetivo, com esta primeira turma, é formar mais de cem pessoas, que não possuem qualquer conhecimento em cloud e AWS, para que elas possam dar o primeiro passo para ingressar no mercado de TI”, afirma Tatiana Lorenzi, diretora de Pessoas e Cultura da TIVIT.Os participantes poderão escolher três opções de horário para as aulas: segunda-feira e quarta-feira, das 9h às 12h; segunda-feira e quarta-feira das, 14h às 17h; ou terça-feira e quinta-feira, das 17h às 20h.O Acelera Cloud é realizado em parceria com a Escola da Nuvem, instituição sem fins lucrativos que prepara estudantes para carreiras em Cloud. Após a conclusão do curso, os jovens continuarão participando das ações do instituto em 2023, como a mentoria de carreira, feita por voluntários da TIVIT.Serviço:Período de inscrições: até 28 de fevereiro, no s ite do programa Processo seletivo: de 1º a 17 de março.