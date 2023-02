Rita Serrano afirmou que a iniciativa foi solicitada pelo ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias - Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 07/02/2023 13:56 | Atualizado 07/02/2023 13:59

Brasília, 07 (AE) - A presidente da Caixa, Rita Serrano, disse nesta terça-feira, 7, que o banco vai disponibilizar um caminhão-agência em regiões de Roraima e Amazonas para o atendimento de populações indígenas. Além disso, a instituição abrirá duas novas agências lotéricas nesses locais.



"Isso foi um pedido do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Vamos já entregar 50 mil cartões de débito para essas comunidades. No dia 9, o caminhão-agência já estará passando por esses locais", afirmou Rita, em evento de assinatura do protocolo de intenções para atendimento da Caixa aos povos originários.



Wellington Dias, por sua vez, disse que o caminhão-agência do banco e a abertura de duas novas lotéricas em Roraima e no Amazonas próximas a comunidades indígenas irá garantir uma condição mais "humana" a essas populações.



"Todos acompanham o que está acontecendo com os yanomamis em Roraima, mas os indígenas em várias comunidades às vezes levam até três dias para chegarem aos locais de atendimento para receberem o cartão do Bolsa Família. Agora viabilizamos uma aproximação maior", declarou.



A expectativa é de que a unidade móvel da Caixa atenda 10 mil famílias em sete municípios de Roraima e outras 20 mil famílias no em oito cidades do Amazonas.

"Temos o desafio de retomar com segurança o crescimento econômico e social. O governo federal é o maior cliente da Caixa, sobretudo o ministério do Desenvolvimento Social. Pagamos R$ 1 bilhão por ano pelos serviços prestados pelo banco à pasta", lembrou Dias.



Mais cedo, Rita Serrano explicou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não iria comparecer ao evento de assinatura do protocolo de intenções para atendimento do banco aos povos indígenas. Segundo ela, Lula teria outra agenda no momento.



O ministro da Casa Civil, Rui Costa, representa o presidente na solenidade. Também estão presentes o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também não participará do evento, sendo representado pelo seu chefe de gabinete, Richard Back.