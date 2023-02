Vagas de emprego oferecidas pela empresa são para contratação imediata - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Vagas de emprego oferecidas pela empresa são para contratação imediataMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 07/02/2023 13:55

A empresa prestadora de serviços para o mercado de óleo e gás Ocyan está com mais de 140 vagas abertas para atividades nas áreas de manutenção e serviços offshore (trabalho embarcado). O cadastro pode ser realizado no site da companhia, na página Nossa Gente , no campo Faça Parte da Nossa Equipe.

“Estamos com diversas vagas abertas, agora para nossa área de Manutenção e Serviços Offshore, o que demonstra o forte crescimento da nossa empresa nos últimos anos. São muitas posições para vagas de conhecimento específico, que exigem o ensino médio. Em alguns casos, temos percebido algumas dificuldades para encontrar perfis que se encaixem exatamente nessas qualificações e certificações técnicas, o que é um desafio a mais”, destaca Nir Lander, vice-presidente de Pessoas & Gestão da Ocyan.

Entre as principais posições em aberto estão as de montador de andaime, com 30 vagas; caldeireiro convencional, 50; caldeireiro escalador N1, 40; inspetor de solda LP/PM escalador N1, 15 edelineador/técnico de planejamento, 10.

Veja os requisitos para cada das vagas:

- Montador(a) de andaime: Ensino Médio completo, com treinamento e certificado em montagem de andaimes. Desejável mínimo de dois anos de experiência na função;

- Caldeireiro(a) convencional: Ensino Médio completo, certificado como Caldeireiro Nível 1 pelo sistema Abraman ou mínimo de dois anos de experiência na função de Caldeireiro ou três anos de experiência na função de Ajudante de Caldeiraria;

- Caldeireiro(a) escalador N1: Ensino Médio completo, certificado como Caldeireiro Nível 1 pelo sistema Abraman ou mínimo de dois anos de experiência na função de Caldeireiro ou três anos de experiência na função de Ajudante de Caldeiraria e possuir certificados em conformidade com a NBR 15475 (Acesso por Corda – Qualificação e Certificação de Pessoas);

- Inspetor(a) de solda LP/PM escalador N1: Ensino Médio completo e qualificado pelo Sistema Nacional de Qualificação e Certificação de Pessoal em Soldagem (FBTS). O inspetor para essa atividade poderá ser N1 e possuir certificados em conformidade com a NBR 15475 (Acesso por Corda - Qualificação e Certificação de Pessoas);

- Delineador(a) / Técnico(a) de planejamento: Ensino Médio completo com experiência em delineamento e/ou planejamento de atividades industriais.