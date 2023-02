As vendas de colheitadeiras devem ter redução em 2023, aponta estudo da Anfavea - John Deere/Divulgação

Publicado 07/02/2023 15:34

A Anfavea, entidade que representa as montadoras, apresentou nesta terça-feira, 7, previsões de queda para as vendas de máquinas agrícolas e de construção neste ano. A expectativa para as máquinas agrícolas é de que sejam entregues 65 mil unidades, entre tratores e colheitadeiras de grãos, o que representa uma redução de 3,5% do volume registrado no ano passado.

Já para as máquinas de construção, como retroescavadeiras, pás-carregadeiras e motoniveladoras, a Anfavea prevê vendas de 36 mil unidades, 4,7% a menos do que o número de 2022.

Em relação às exportações de máquinas, as projeções da Anfavea são de redução de 13,1% dos embarques de tratores e colheitadeiras, para 9,52 mil unidades neste ano, e crescimento de 11,3% das vendas ao exterior de máquinas de construção, que, se confirmado o prognóstico, chegarão a 13,2 mil unidades.

Conforme os dados levantados pela entidade, as vendas de máquinas agrícolas subiram 19,4% em 2022, totalizando 67,4 mil unidades. Já as entregas de máquinas de construção, um total de 37,8 mil unidades no ano passado, subiram 29,2% no ano passado.

Os números são de levantamentos realizados por outras duas entidades: a Fenabrave, que representa as concessionárias e divulga mensalmente as vendas de máquinas agrícolas; e a Abimaq, entidade da indústria de bens de capital, que acompanha os resultados das máquinas de construção. Eles têm defasagem de um mês em relação às estatísticas de veículos divulgadas nesta terça pela Anfavea, já referentes a janeiro.

Só em dezembro, 6 mil máquinas agrícolas foram vendidas no Brasil, 5,6% acima do volume registrado no mesmo mês de 2021. Na comparação com novembro, o crescimento foi de 17%.

As vendas de máquinas de construção, por sua vez, somaram 2,8 mil unidades no último mês de 2022, com leve aumento de 1,2% em relação a dezembro do ano anterior. Frente a novembro, as vendas de máquinas de construção tiveram alta de 5,4%.