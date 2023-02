Inscrições vão até dia 12 de março - Cbmerj/Divulgação

Publicado 07/02/2023 15:00

Rio - No final de janeiro, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) abriu inscrições para concurso público com 800 vagas para soldados e para sargentos músicos da corporação. O edital publicado ganhou uma nova versão. Agora, há a possibilidade de inscrição em até dois cargos distintos, desde que sejam de grupos diferentes, que terão provas objetivas aplicadas em horários divergentes.



"O Corpo de Bombeiros RJ vai ampliar seu quadro de praças, com mais 800 militares de carreira. São diversas especialidades, com oportunidades para várias áreas, que vão somar esforços às nossas metas e missões, garantindo a excelência dos serviços prestados à sociedade", afirmou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.



Os interessados podem disputar simultaneamente uma vaga do Grupo 1 e uma vaga do Grupo 2, como listado abaixo:

GRUPO 1:

QBMP 4 (Músico): clarinetista, flautista, flautinista, saxofonista, fagotista, oboísta, trompetista e trombonista;

QBMP 0 (Combatente): pedreiro, eletricista (eletrotécnico) e bombeiro hidráulico;

QBMP 2 (Condutor e operador de viaturas): CNH tipo D;

QBMP 3 (Artífice): mecânico (motor à diesel, motor de 2 tempos e eletricista automotivo), lanterneiro e serralheiro;

QBMP 5 (Telecomunicações): técnico em telefonia e eletrotécnico em telecomunicações;

QBMP 7 (Corneteiro): corneteiro.

GRUPO 2:

QBMP 4 (Músico): bombardinos, tubista, trompista, contrabaixista, percussionista, pianista, violinista, violista e violoncelista;

QBMP 0 (Combatente): pintor, eletricista (predial) e carpinteiro;

QBMP 2 (Condutor e operador de viaturas): CNH tipo E;

QBMP 3 (Artífice): mecânico (motor à gasolina, refrigeração automotiva e eletromecânico), lanterneiro (pintor de automóveis) e borracheiro;

QBMP 5 (Telecomunicações): técnico em radiofonia;

QBMP 8 (Marítimo): mestre-de-lancha.