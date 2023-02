Edital apresenta os requisitos necessários para se candidatar a uma das bolsas de estudo - Internet/Reprodução

Publicado 07/02/2023 17:12 | Atualizado 07/02/2023 17:13

O Pólen, polo de inovação da Unisuam, junto com a própria instituição de ensino superior, vai conceder bolsas de estudo gratuitas para integrantes de empresas de pequeno, médio e grande porte, assim como de startups de todo o território nacional.

Serão oferecidas quatro quatro bolsas gratuitas, sendo duas de mestrado e doutorado (profissional; desenvolvimento local) e duas de mestrado e doutorado (saúde; Ciência da Reabilitação). As inscrições já estão abertas, com aulas previstas para o início de março.

Os candidatos deverão seguir requisitos listados no edital, como vínculo empregatício com a empresa e comprovação de atividades da mesma nos últimos 24 meses anteriores à data de assinatura e precisam ter compromisso com o desenvolvimento de soluções tecnológicas sustentáveis. O processo de seleção consta com três etapas, sendo a primeira de caráter eliminatório, a segunda de caráter classificatório e a terceira de envio de documentos do candidato ao curso para a matrícula. A inscrição pode ser realizada por meio do formulário divulgado pelo Pólen Unisuam em suas redes sociais oficiais (Instagram e LinkedIn).

Segundo a direção da instituição de ensino, as bolsas de desenvolvimento de soluções tecnológicas sustentáveis fazem parte da crescente discussão em torno deste assunto. Um exemplo são as empresas ESG, que buscam ideias eficientes contra diversos problemas de ordem ambiental, social e de governança. Uma pesquisa realizada pela Bloomberg estima que a agenda ESG deve atrair mundialmente US$ 53 trilhões em investimentos em 2025. Pensando nas tendências destas práticas, que associam tecnologia e sustentabilidade, surgiu a ideia do novo programa do Pólen Unisuam.