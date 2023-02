Fecomércio projeta crescimento médio de 16% nas vendas durante o Carnaval - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Fecomércio projeta crescimento médio de 16% nas vendas durante o CarnavalDaniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 08/02/2023 11:29

Pesquisa do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) sobre a expectativa dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo da cidade do Rio para o Carnaval mostra que 57,5% dos entrevistados acreditam que o movimento em função da festa voltará ao nível pré-pandemia, enquanto 32,1% não acreditam. Um em cada cinco empresários espera por um faturamento 25% acima do registrado no Carnaval de 2022. Estima-se um aumento médio de 16%.

De acordo com 77% dos entrevistados, o Carnaval é importante para a cidade, contra 14% que não veem importância na data. 58% dos empresários disseram que a festa é importante para os seus negócios, enquanto 27% afirmaram não ter importância.

O IFec RJ ouviu 299 empresários, entre os dias 27 e 31 de janeiro. A pesquisa tem margem de erro de seis pontos percentuais para mais ou para menos.