Líder do governo na Câmara, José Guimarães - Divulgação: Câmara dos Deputados

Líder do governo na Câmara, José GuimarãesDivulgação: Câmara dos Deputados

Publicado 08/02/2023 14:46

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), afirmou que um dos temas discutidos na reunião foi as altas taxas de juros no país. De acordo com ele, o debate foi ancorado por diversos líderes partidários.

"As autoridades monetárias também têm que contribuir com aquilo que saiu das urnas", declarou o líder aos jornalistas, após reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e partidos políticos. De acordo com ele, o Brasil não pode conviver com "taxas de juros desse tamanho".

"O país precisa discutir esse assunto BC e taxa de juros", comentou. Contudo, Guimarães disse que não foi discutido o texto do PSOL que propõe revogação da autonomia do BC.

O deputado destacou que a conversa foi para tratar os desafios do país e a retomada econômica. Uma das prioridades será, segundo ele, a reforma tributária. "Mesmo partidos independentes como Cidadania fizeram gesto muito forte no Conselho Político", comentou.

Segundo ele, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também estava na reunião, falou sobre as Medidas Provisórias (MPs) do Carf e do Coaf.