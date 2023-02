Itaú Personnalité vai inaugurar 'centro de investimentos' no Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 09/02/2023 16:21

Rio - O Itaú Personnalité vai inaugurar uma nova unidade do Investment Center no Rio de Janeiro até o segundo semestre deste ano. O Investment Center é um espaço-conceito para atendimentos presenciais focados no público de alta renda. O objetivo do projeto, que surgiu para atender mais de 300 mil dos 1,3 milhão de clientes que visitam agências todos os meses, é proporcionar serviços que são complementares ou que até mesmo ultrapassam os oferecidos no digital.

Ainda segundo o banco, novas agências também serão inauguradas em todo Brasil ao longo de 2023. Os locais e datas ainda serão divulgados.

"Esses novos pontos de contato e modelos de atendimento foram fruto de muita investigação que resultou em um plano de expansão nacional e inauguração de agências em mercados relevantes", informou o Itaú.

A companhia também divulgou que pretende continuar investindo em serviços digitais como forma de acompanhar a relevância dessa modalidade. Em 2022, 70% das contratações de produtos por pessoas físicas foram realizadas digitalmente, um crescimento de 14 pontos percentuais na comparação com 2021.

Outro ponto de investimento do Itaú Unibanco será a continuidade de produtos focados no público jovem. Atualmente, a empresa oferece o Iti, um banco 100% digital, e o Players Banks, conta destinada para gamers.

A reportagem questionou sobre o fechamento de agências e a consequente diminuição do emprego na atividade devido ao avanço tecnológico, mas não obteve retorno.

*A repórter participou do evento a convite do Banco