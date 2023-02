As palestras gratuitas abordam temas ligados àtecnologia - Nave do Conhecimento/Divulgação

Publicado 10/02/2023 12:27

Neste mês de fevereiro, palestras gratuitas com conteúdo em tecnologia fazem parte das atividades em comemoração ao aniversário de 10 anos da Nave do Conhecimento Abdias do Nascimento, localizada na comunidade de Vila Aliança, Zona Oeste do Rio. O equipamento, gerido pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, vem contribuindo para o desenvolvimento do Complexo de Vila Aliança e Senador Camará, por meio das atividades disponibilizadas para a população e se tornou ponto de referência para quem deseja se qualificar profissionalmente.

"No momento em que vivemos, quando as novas tecnologias transformam radicalmente o mercado de trabalho, é fundamental que governos atuem para preparar a população, ajudando a diminuir os impactos sociais da transição em curso. As Naves do Conhecimento têm tido este papel, que deverá ser incrementado nos próximos meses", afirmou Tatiana Roque, secretária municipal de Ciência e Tecnologia.

As palestras "O que é Software Livre?" e "Google Keep: registre suas ideias, onde quer que você esteja!" estão na programação do mês de aniversário da Nave e acontecerão, respectivamente, nesta segunda-feira, 13, das 14h às 17h, e terça-feira, 14, das 9h às 12h. Durante a semana, também serão homenageadas pessoas que tiveram sua trajetória ligada à Nave de Vila Aliança.

Desde sua reabertura, em julho de 2022, A Nave de Vila Aliança já recebeu 9.473 usuários e certificou 2.763 alunos aprovados nos cursos de tecnologia e empreendedorismo oferecidos gratuitamente.

"Frequento a Nave há 10 anos. A importância dela na minha vida foi que pude adquirir mais conhecimentos e uma visão mais ampla do mundo. Ela me deu a possibilidade de fazer vários cursos gratuitos. Hoje, estou podendo iniciar meus filhos nas atividades que ela oferece para que também possam obter esses conhecimentos. É gratificante mostrar para eles que, mesmo morando em comunidade, podemos buscar oportunidades diferentes", disse Áurea Dias Oliveira da Silva, 42 anos, moradora de Vila Aliança.

Inaugurada em 3 de fevereiro de 2013, a Nave do Conhecimento Abdias do Nascimento foi batizada em homenagem ao escritor, poeta, ator, escultor e ativista social, defensor da cultura e da igualdade para as populações afrodescendentes no país. Em julho de 2022, a SMCT reabriu a Nave após realizar vistorias e uma nova licitação para reestruturação do equipamento, que passou por um período de inatividade para atividades presenciais.

Com ambientes interativos de alta tecnologia, acesso à internet banda larga e a orientação de uma equipe de suporte, a Nave tem por objetivo incentivar a busca por novos conhecimentos, além de dinamizar socialmente as comunidades criando um espaço que estimule a compreensão sobre novas tecnologias de forma democrática.