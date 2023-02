Mais de 70% dos pequenos negócios do Rio de Janeiro não estão preparados para o Carnaval - Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 09/02/2023 15:59 | Atualizado 09/02/2023 16:00

Rio - O pré-Carnaval já começou e uma das maiores festas do país está de volta pelo Estado do Rio de Janeiro após dois anos sem as festividades. Só que os donos de pequenos negócios não parecem empolgados com a festa. No estado, 70,54% empreendedores não vêm realizando mudança no seu negócio em função do evento. Apenas 29,46% estão preparando novidades para os seus clientes. É o que aponta pesquisa do Sebrae Rio com 404 empreendedores, ouvidos entre os dias 2 e 6 de fevereiro.

Para aproveitar o período de Carnaval, as principais medidas adotadas para quem empreende no Rio de Janeiro são: aumento de estoque, treinamento ou capacitação dos funcionários, adoção de preços promocionais, aumento na propaganda/divulgação, realização de investimentos para aumentar a capacidade de atendimento, personalização de produto ou serviço, criação ou aperfeiçoamento de produto, serviço ou processo.

"Esses setores da economia trazem retorno financeiro desde que o produto tenha planejamento. O empreendedor precisa estar atento às datas comemorativas. O empresário precisa usar estratégias para o seu negócio vender bem. É uma ocasião para realizar ações promocionais, divulgar seu negócio e fidelizar clientes, sempre buscando entender a necessidade de quem procura o seu serviço”, explica a coordenadora de Economia Criativa do Sebrae Rio, Carolyne Gomes.

A confiança de 35,64% dos pequenos negócios é que o faturamento deve aumentar no período, 25,25% acreditam que não vai ser afetado e 27,48% que deve diminuir o rendimento.

A pesquisa também aponta que apenas 8,42% dos pequenos negócios farão contratações de novos funcionários, sendo que 91,58% não pretendem fazer novas contratações.