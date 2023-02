Haddad discursou na abertura da reunião do diretório nacional do PT na manhã desta segunda, em Brasília - Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 13/02/2023 13:52 | Atualizado 13/02/2023 14:05

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 13, que já finalizou o projeto de correção da tabela do Imposto de Renda (IR) e entregou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo Haddad, o texto final será apresentado após o Carnaval, junto com o "Desenrola", programa de renegociação de dívidas do governo federal.

O programa para limpar o nome dos endividados deve oferecer subsídios para renegociação de dívidas até um limite ainda a ser divulgado pelo governo. A intenção do governo é alavancar a arrecadação pelo consumo, desonerando os impostos e aliviando as dívidas da população.

No Brasil, 70 milhões de pessoas declaram estar endividadas. O programa pode contemplar até 40 milhões de brasileiros que estão endividados e têm renda de até dois salários mínimos, equivalente a R$ 2.640.

Sobre a tabela do IR, a intenção do governo anunciada na campanha eleitoral é isentar todos os trabalhadores que recebem até R$ 5 mil, no entanto, o rombo na arrecadação não permite que a promessa seja cumprida neste ano. Portanto, a projeção é que sejam isentos apenas trabalhadores que ganham até dois salários mínimos (R$ 2.640).

Haddad discursou na abertura da reunião do diretório nacional do PT na manhã desta segunda, em Brasília. O evento não foi transmitido, as falas foram liberadas pela assessoria de imprensa do partido.

Ele também voltou a criticar a taxa básica de juros (Selic), tema crítico entre o governo e o Banco Central (BC), mas evitou entrar em rota de colisão com o presidente do BC, Roberto Campos Neto.