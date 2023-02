Editais estão disponíveis no site da Procuradoria do Município - Prefeitura/Divulgação

Editais estão disponíveis no site da Procuradoria do MunicípioPrefeitura/Divulgação

Os estudantes e bacharéis em Direito que queiram realizar estágio forense e residência jurídica na Procuradoria do Município do Rio (PGM) podem, a partir desta segunda-feira, 13, realizar as inscrições nos processos seletivos da Instituição.



Os candidatos interessados no VIII concurso para Residência Jurídica da PGM devem ter formação em Direito. Já os estudantes que queiram realizar estágio na instituição ou na Procuradoria da Câmara devem estar cursando o sexto, sétimo, oitavo ou nono ano da faculdade de Direito.

"Neste ano, nosso Programa de Residência Jurídica traz uma novidade que vai possibilitar aos residentes aprovados a realização de curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Municipal Contemporâneo. Firmamos, através do Centro de Estudos e Pesquisas no Ensino do Direito (CEPED), da UERJ, um Termo de Convênio que vai viabilizar a realização da Pós-Graduação", acrescenta o Procurador-Geral Daniel Bucar.

As inscrições nos processos seletivos podem ser realizadas por meio de requerimento específico disponível no portal . O prazo de inscrição dos dois concursos termina no dia 01/03.

"Vamos realizar congressos, seminários e palestras que serão acompanhados pelos residentes e estagiários. O trabalho dos bacharéis será de apoio aos Procuradores do Município, produção de minutas de editais e contratos, por exemplo. Os estagiários podem participar de audiências, produzir minutas de peças jurídicas e, sobretudo, terem a oportunidade de adquirir o conhecimento da prática jurídica", comenta o Procurador-Diretor do Centro de Estudos da PGM, Rafael Oliveira.

Os dois editais estão disponíveis no site da Procuradoria do Município.