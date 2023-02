As vagas oferecidas pela uCondo são para trabalho remoto - Divulgação

Publicado 10/02/2023 17:35

Em expansão, a uCondo, startup de gestão de condomínios, avança na contratação de profissionais, especialmente da área de tecnologia, com abertura de vagas. Entre as posições disponíveis estão: desenvolvimento react, NET C#, GeneXus, designer de produto, recrutamento e seleção, analista de atendimento, vendedor interno e tech lead, todas para os níveis pleno e sênior. As oportunidades são para todo o Brasil, em modalidade remota, contrato CLT, benefícios e equipamentos oferecidos pela empresa.

Segundo Leonardo Mack, COO e cofundador da uCondo, o objetivo da startup “é acelerar a sua expansão em 2023, com a abertura de novas oportunidades no decorrer do ano e com foco no desenvolvimento, treinamento e crescimento de carreiras dos nossos condomakers. Hoje, a uCondo tem uma cultura que gostamos muito, uma visão de profissionalismo e sustentabilidade na gestão e liderança, principalmente com a atração e engajamento dos nossos talentos. Para nós, não é apenas contratar pessoas e sim proporcionar que todos cresçam com a uCondo", explica.