Refugiados ministram cursos de idiomas; Veja como participarDivulgação

Publicado 10/02/2023 18:48

Rio - As inscrições para os Cursos Extensivos de idiomas e culturas da ONG e escola Abraço Cultural já estão abertas para o primeiro semestre de 2023. Entre os cursos oferecidos estão Árabe, Espanhol, Francês e Inglês, todos ministrados por pessoas em situação de refúgio que passam por formação inicial e continuada para dar aulas de idiomas e cultura.



A ONG foi fundada em São Paulo, em 2015, e possui unidade também no Rio de Janeiro desde o ano seguinte ao início das atividades. Seus cursos são oferecidos tanto na modalidade presencial quanto online. Com o objetivo de promover a troca de experiências, a geração de renda e a valorização pessoal e cultural de refugiados residentes no Brasil, o Abraço conta hoje com 40 professores de 15 países diferentes: Benim, Camarões, Colômbia, Cuba, Egito, Haiti, Honduras, Marrocos, Nigéria, Palestina, RD do Congo, Síria, Venezuela, Uganda e Togo.



Para o primeiro semestre de 2023, as aulas acontecem de março a junho. Em cada módulo extensivo são 3 horas semanais de aula ministrada com material didático elaborado pela equipe pedagógica do Abraço. Segundo a ONG, “ter um material próprio é desafiador, mas nos permite compartilhar referências culturais não-hegemônicas”. Para além das questões culturais, os conteúdos são feitos com base no Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas, o que garante um padrão de referência internacional e a equivalência com os conteúdos de exames de proficiência.



As turmas são organizadas por nível de proficiência, sendo possível ingressar em módulos iniciantes ou não iniciantes (até o nível B1). Para quem já estudou um idioma anteriormente, é oferecido teste de nivelamento gratuito.



Acolhimento



A ONG está completando 8 anos de atividades em 2023 e tem uma equipe de gestão inteiramente feminina. Para Roberta Sousa, responsável pelo Núcleo de Comunicação e Cultura do Abraço, as pessoas refugiadas aportam um potencial enorme ao chegarem e serem acolhidas em um novo país: "Essas pessoas trazem consigo os seus saberes e fazeres, perspectivas e olhares diferentes, que se somam à diversidade local. Além disso, também fomentam a economia através de sua capacidade empreendedora, experiência e formação profissional prévia, capacidade inovadora e resiliência."



Segundo ela, em 2022 o Abraço gerou mais de R$1 milhão de reais em renda diretamente para pessoas em situação de refúgio, por meio de mais de 9 mil horas de aulas para mais de 1700 alunos por todo o Brasil. Além dos cursos extensivos e intensivos, a ONG também está atuando bastante em outros dois projetos: o Abraço na Escola (oficinas de sensibilização ao refúgio e culturas do Sul global em ambientes escolares) e o Mulheres Bilíngues (cursos de inglês e espanhol para mulheres cariocas em vulnerabilidade social, feito em parceria com a Secretaria da Mulher do RJ). De acordo com dados da Agência da ONU para Refugiados (Acnur) e do Comitê Nacional para os Refugiados (Conare), até o fim de 2021 existiam 60.011 pessoas reconhecidas como refugiadas no país.



Serviço - Cursos de Extensão de Idiomas Abraço Cultural



Inscrições até 15/03

Aulas: de 06/03 a 29/06/23

Carga horária: 45 horas de aula, 3 horas semanais

Valor do módulo:



Estudantes novos: até 10/02: 5 x de R$220. Após 10/02: 5 x R$255,00

Estudantes antigos ou conveniados: 5x R$220,00

Desconto de 5% para pagamento à vista no PIX ou boleto

Material: R$55 + frete

Aulas online ao vivo via Zoom ou presenciais no RJ e SP.



Para inscrições ou informações sobre horários das aulas: https://www.abracocultural.com.br/inscricoes-regulares/