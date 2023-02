Marinho participou de reunião na Fiesp nesta segunda, 13 - Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 13/02/2023 19:56

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que pretende enviar ao Congresso, até o fim deste semestre, um pacote de mudanças na legislação trabalhista, depois de passar pelo crivo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A medida já é alvo de críticas de oposicionistas, que falam em retrocesso em relação a medidas aprovadas ainda no governo Temer.

"Pretendemos, desejo no final do semestre, oferecer ao Parlamento, depois de passar pelo crivo (do presidente), dar entrada de quais mudanças as partes sugerem", disse durante reunião de diretoria da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Ele instituiu um grupo de trabalho para discutir eventuais mudanças na reforma trabalhista aprovada na gestão do ex-presidente Michel Temer (MDB). Marinho reforçou que o governo agirá como intermediador entre capital e trabalho, podendo atuar como "árbitro" em caso de conflito.