Publicado 13/02/2023 18:40

Rio - O mercado de trabalho do Rio de Janeiro oferece esta semana 4.570 oportunidades de trabalho e estágio para profissionais e estudantes de diferentes áreas e níveis de escolaridade. As oportunidades abrangem pessoas sem experiência comprovada em carteira de trabalho e aquelas com alguma deficiência (PCDs). Há também diversas oportunidades para os setores de serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil. Do total das vagas oferecidas, 2.134 são de estágio e Jovem Aprendiz. Confira:



SMTE

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), oferece 597 vagas de emprego disponíveis no Município e região metropolitana, para todos os níveis de escolaridade. Do total, 276 vagas são destinadas aos trabalhadores com deficiência (PCD’s). A faixa salarial é de R$ 600 a R$ 3.539,20.

O destaque da lista são as 47 vagas disponíveis para a função de doméstica, 25 para babá e 22 para cozinheiro. Para concorrer aos postos é necessário ter o ensino fundamental completo, experiência comprovada e disponibilidade para trabalhar na zona sul do Rio.

Para trabalhadores com deficiência estão abertas 50 vagas para atendente de lanchonete. Não é preciso ter experiência na função e o nível de escolaridade é o fundamental incompleto. Há também 50 vagas destinadas aos PCD’s para trabalhar como atendente de telemarketing, na modalidade home office.

Os interessados devem preencher o formulário online e enviar o currículo para o e-mail trabalho.smte@gmail.com . Para as oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência, é preciso enviar o currículo para o e-mail: vagaspcd.smte@gmail.com

Luandre



A Luandre, empresa de soluções de RH, oferece 180 vagas, com salários entre R$ 1 mil a R$ 5 mil para diversos cargos, como: Assistente de Coleta, Auxiliar de serviços gerais, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de Logística I, Vendedor, Operador Jr. Atendimento ao Cliente, Técnico de instalações, Técnico de Gesso, Assistente ao Cliente, Assistente de Patologia, Motorista Carreteiro, Técnico Rede II, Analista de Laboratório e Analista Datacenter I e II.





Os candidatos interessados devem se cadastrar no site https://candidato.luandre.com.br/

Mudes



A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 232 vagas de estágio, nos Níveis Superior, Médio e Técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site https://www.mudes.org.br

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: Administração (90), Engenharia (50) e Comunicação Social (57). Ainda há vagas para cursos como Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Letras, Gastronomia, Informática, Medicina, Pedagogia, Veterinária, Sistemas de Informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 17 vagas.



Há chances para estágio no Ensino Médio, são 36 no total e também 15 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 54 vagas. Sendo técnico em Administração (13) e Eletrotécnica (9). Há vagas também para técnico em Turismo, técnico em Segurança do Trabalho, técnico em Higiene Dental entre outras.

Ciee



O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferta 1.202 oportunidades de estágio, sendo que 705 para Ensino Superior. Em Barra Mansa , há 41 vagas para administração, quatro para informática, uma para jurídico e três para educação física.

Em Campos , há três oportunidades para administração, uma para jurídico, duas para informática e quatro para educação. Em Duque de Caxias , são três vagas para administração, três para ciências contábeis, duas para química, uma para esportes, três para construção civil, uma para serviço social e duas para jurídico.

Já em Macaé , são dez oportunidades para administração, 11 para educação, uma para informática, uma para ciências contábeis, uma engenharia de produção, duas para psicologia, duas para produção mecânica, uma para arquitetura e urbanismo e uma para letras.

Em Niterói , são seis vagas para administração, três para ciências contábeis, 22 para educação, uma para informática, seis para construção civil e uma para geomática.

Em Nova Friburgo , são três para administração e duas para educação. Já em Nova Iguaçu , há duas ofertas para administração.

Em Petrópolis , são 15 vagas para administração, duas para comunicação social, quatro para ciências contábeis, duas para educação, uma para elétrica-eletrônica, uma para engenharia de produção, três para marketing, uma para informática e uma para design. Já em Resende são sete ofertas para educação, uma para jurídico, três para letras, quatro para comunicação social, duas para construção civil e sete para administração.

No Rio de Janeiro , há 170 vagas para administração, sete para ciências econômicas, 27 para comunicação social, 20 para construção civil, 40 para ciências contábeis, 12 para design, 29 para educação, 13 para elétrica-eletrônica, uma para esportes, oito para gastronomia, 23 para informática, 37 para jurídico, três para letras, 18 para marketing, duas para meio ambiente, duas para produção mecânica, 12 para psicologia, três para química, 14 para engenharia de produção, cinco para arquitetura e urbanismo, quatro para arquivologia, uma para artes, uma para segurança, duas para geomática, uma para saúde, dez para comércio exterior, uma para indústria, quatro para serviço social e duas para embelezamento/estética.

Em Três Rios , há uma vaga para química. Em Teresópolis , há oito oportunidades para administração, duas para ciências contábeis, duas para informática, cinco para jurídico, uma para licenciatura, uma para psicologia, uma para construção civil, uma para design, uma para marketing, duas para educação, uma para saúde, uma para química e duas para engenharia de produção.

Para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 497 vagas. Em Barra Mansa , são 32 para Aprendiz.



Em Campos , há 11 ofertas para Ensino Médio — uma para técnico em informática e uma para técnico em química. Em Duque de Caxias , existem seis oportunidade para Aprendiz, uma para Ensino Médio — três para técnico em química, uma para técnico em elétrica-eletrônica e uma para técnico em transportes.

Em Macaé , são 36 vagas de Aprendiz, seis para Ensino Médio, uma para técnico em administração, três para técnico em mecânica, duas para técnico em informática, três técnico em elétrica-eletrônica, duas para técnico em indústria e uma para técnico em meio ambiente. Já em Niterói , há 12 vagas para Aprendiz, quatro para Ensino Médio e uma para técnico em saúde.



Em Nova Friburgo há uma vaga de Aprendiz e três para Ensino Médio. Já em Nova Iguaçu , são 17 ofertas para Aprendiz. Em Petrópolis , há dez vagas para Aprendiz e seis para Ensino Médio.

No Rio de Janeiro , há 207 vagas para Aprendiz, 77 para Ensino Médio, oito para técnico em mecânica, quatro para técnico em construção civil, oito para técnico em elétrica-eletrônica, três para técnico em indústria, seis para técnico em informática, três para técnico em saúde, uma para técnico em química, uma para técnico em marketing, duas para técnico em telecomunicações e duas para técnico em design.

Já em Teresópolis , são duas vagas para Aprendiz e oito para Ensino Médio.

ISBET



O Instituto Brasileiro Pró-educação, Trabalho e Desenvolvimento (ISBET) oferta 700 vagas. São 400 oportunidades para Jovem Aprendiz e 300 para Estágio. Há vagas em empresas do ramo administrativo, de limpeza, de vendas, alimentício e construção.



Todos os interessados devem realizar o cadastro no site http://www.isbet.org.br , e, posteriormente, agendar uma orientação profissional.

Light

A Light está oferecendo 27 oportunidades de trabalho. São 20 vagas para agentes de relacionamento comercial e sete vagas para profissionais iniciantes de TI.

A empresa oferece remuneração atrativa e compatível com o mercado, mais benefícios, como Vale-Refeição, Vale-transporte e Plano de Saúde e Odontológico.

Para se candidatar às vagas, os interessados devem acessar o site e fazer cadastro até o dia 16 de fevereiro.

Gerando Vidas

A Comunidade Católica Gerando Vidas, oferece 1.119 vagas efetivas para diversas profissões com início de trabalho imediato. As entrevistas começam nesta terça- feira, 14.

Tem vagas para trabalho no carnaval, como: Auxiliar de Serviços Gerais, Garçom, Auxiliar de Garçom, Recepcionista Bilingue e Recepcionista em eventos.

Os interessados devem entrar no site https://gerandovidas.com.br/

Ocyan

Entre as principais posições em aberto estão as de montador de andaime, com 30 vagas; caldeireiro convencional, 50; caldeireiro escalador N1, 40; inspetor de solda LP/PM escalador N1, 15 edelineador/técnico de planejamento, 10. A empresa prestadora de serviços para o mercado de óleo e gás Ocyan está com mais de 140 vagas abertas para atividades nas áreas de manutenção e serviços offshore (trabalho embarcado). O cadastro pode ser realizado noEntre as principais posições em aberto estão as de montador de andaime, com 30 vagas; caldeireiro convencional, 50; caldeireiro escalador N1, 40; inspetor de solda LP/PM escalador N1, 15 edelineador/técnico de planejamento, 10.

Petrobras

A Petrobras lançou um novo processo seletivo público com 373 oportunidades para nível técnico, além da formação de cadastro de reserva. As inscrições poderão ser realizadas entre 15/02 e 17/03.



As vagas são para profissionais de nível técnico nas ênfases de Operação (114), Manutenção – Mecânica (66), Manutenção – Instrumentação (55), Manutenção-Elétrica (41), Segurança do Trabalho (36), Operação de lastro (24), Inspeção de Equipamentos e Instalações (11), Suprimentos de Bens e Serviços – Administração (6), Logística de Transporte e Controle (6), Enfermagem do Trabalho (5), Projetos, Construção e Montagem – Mecânica (5) e Projetos, Construção e Montagem – Elétrica (4).

Os requisitos de formação para cada área estão disponíveis e podem ser consultados no edital do processo seletivo