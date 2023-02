As inscrições para o exame do CFC ficarão abertas até 16 de março - CFC/Divulgação

Publicado 13/02/2023 16:39

A primeira edição de 2023 do Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) será no dia 23 de abril, das 10h às 14h. A prova será objetiva, de múltipla escolha e na modalidade presencial. O edital foi publicado na última sexta-feira, 10, (10) e está disponível para consulta no site do CFC e na página da Consulplan

O exame, voltado a graduados em Ciências Contábeis ou alunos que cursam o último ano do bacharelado, é um dos requisitos para a obtenção de registro profissional no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), o que garante o exercício da profissão no país.

As inscrições vão até as 16h do dia 16 de março. Os interessados em participar devem fazer as inscrições por meio do site da Consulplan. A taxa é de R$70.

Os candidatos também podem solicitar a isenção da taxa de inscrição, conforme os critérios estabelecidos no edital. O pedido deve ser feito no ato da inscrição, por meio do sistema até as 16h de quarta-feira, 15. Toda a programação do certame seguirá o horário oficial de Brasília (DF).

Sobre o Exame de Suficiência

O Exame de Suficiência é realizado pelo CFC desde 2011, em função do disposto no Decreto-Lei nº 9.295/1946 — com alteração da Lei nº 12.249/2010. A aplicação do exame foi regulamentada por meio da Resolução nº 1.486/2015. Na última edição, mais de 30 mil pessoas realizaram a prova em 118 cidades do país.