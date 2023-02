Setrab divulga mais de 4 mil vagas de emprego em várias regiões do Rio - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Setrab divulga mais de 4 mil vagas de emprego em várias regiões do RioMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 14/02/2023 16:56

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) inicia a semana com a oferta de 4.048 vagas de emprego para a população fluminense. As oportunidades foram captadas em todo o Estado do Rio pelo Sine – Sistema Nacional de Emprego – e pelo Aplicativo Mais Trabalho RJ, e a maioria está concentrada nos setores de alimentação, bares e restaurantes, serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil.



O aplicativo Mais Trabalho RJ está oferecendo 3.022 vagas em diferentes municípios do Rio de Janeiro: somente na capital são 1.412 oportunidades; em Volta Redonda, 405; Barra Mansa, 70 e Barra do Piraí com 55. Dentre essas vagas, existem 577 com trabalho itinerante e 229 em home office.

Pelo App, os salários variam de R$ 600, para estagiários, a R$ 5.500, para corretor de imóveis, no Rio de Janeiro. A ferramenta digital disponibiliza também aos fluminenses 30 cursos gratuitos de capacitação, de fácil acesso e com diferentes cargas horárias, para aqueles que desejem melhorar seu currículo e as chances de conseguir o sonhado emprego. Somente em 2023, esses cursos já somam 3.251 inscritos.



Já pelo Sine, são 1.026 oportunidades captadas para as regiões Metropolitana, Baixadas Litorâneas, Noroeste, Médio Paraíba e Serrana do Estado do Rio. Na Metropolitana, há 859 chances, entre as quais 339 são destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD).

Para esse público, destacam-se 12 posições para ajudante de farmácia, no bairro de Bonsucesso, com salários de R$ 2.600. Também há 15 vagas para assistente social, em Bangu, com salários que podem chegar a R$ 6.500. Na mesma região Metropolitana, existem ainda boas opções para ampla concorrência, tais como estágios para advogado, publicitário e administrador de marketing (7º período), no Centro do Rio. Existem ainda 30 vagas para lavador de pratos no bairro de Ipanema.



Na região Noroeste, foram captadas duas oportunidades, ambas na cidade de Campos dos Goytacazes e para PcD, como servente de obras. Na região das Baixadas Litorâneas há três vagas, sendo uma para estágio em engenharia civil (2º período), em Cabo Frio, e duas para servente de obras em Rio das Ostras, também para pessoas com deficiência.



No Médio Paraíba, são 63 chances para diferentes funções, incluindo sete para ajudante de cozinha, em Resende e Itatiaia, uma para químico, com exigência de ensino superior completo e salário de até R$ 3.900, e uma para engenheiro mecânico para o município de Valença, cujo salário pode chegar a R$ R$ 6.500. As 99 oportunidades para a região Serrana são todas para a cidade de Teresópolis, com destaque de nove para auxiliar de linha de produção, sem qualificação exigida, cinco para carregador de caminhão e 10 para serralheiro de metal.



De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho, das 1.026 oportunidades captadas pelo Sine, 791 (77,1%) são do segmento de Serviços, 221 (21,5%) do Comércio, 7 (0,7%) da Construção Civil, e outras 7 (0,7%) da Hotelaria.

A maioria das vagas (494) exigem ensino médio completo e apenas 36 não fazem exigência de escolaridade. Quanto aos salários oferecidos, 360 das oportunidades oferecem um salário mínimo (R$ 1.302,00), 485, até dois salários mínimos , 3, até três salários mínimos, 76, até cinco salários mínimos, e 102 vagas não têm salário informado.