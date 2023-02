Há vagas disponíveis em 18 municípios do estado do Rio - Divulgação/Rio+Saneamento

Há vagas disponíveis em 18 municípios do estado do Rio Divulgação/Rio+Saneamento

Publicado 14/02/2023 15:01

A Rio+Saneamento, concessionária do Grupo Águas do Brasil, está com vagas abertas para o Programa Jovem Aprendiz com o apoio do Agente Integrador CIEE. Ao todo, são 37 vagas disponíveis para estudantes ou formados no ensino médio. As inscrições vão até o dia 28 de fevereiro e devem ser feitas pelo formulário