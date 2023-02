Cursos on-line gratuitos voltados buscam melhorar a formação de jovens - Internet/Reprodução

Publicado 14/02/2023 11:57

Um clique na palma da mão e um universo de conhecimento para jovens que desejam dar um upgrade na carreira ajudam a definir a Inspira JA. Plataforma com diversos conteúdos sobre tecnologia, empreendedorismo e educação financeira, a Inspira JA é on-line, gratuita, acessível pelo celular e oferece cursos de imersão em temas valorizados pelo mercado de trabalho e para quem deseja ter seu próprio negócio. Para fazer a inscrição, o interessado deve acessar o link https://inspiraja.org.br

Entre os temas dos cursos disponíveis na plataforma, estão: marketing digital, empreendedorismo, startups, liderança, inovação, negócios sociais, conteúdo para pequenos negócios, cidadania, finanças pessoais, habilidades socioemocionais, ESG, gerenciamento de tempo, diversidade, meio ambiente e autoconhecimento.

“Além dos diversos assuntos que permeiam adolescentes e jovens que desejam se aprimorar para ingressar ou evoluir no mercado de trabalho e para os que desejam empreender, temos um curso bastante atual, o 'Guerreiros da Amazônia', no qual é possível ingressar em um universo animado de histórias de super-heróis que lutam contra vilões que querem destruir o meio ambiente. Assim, o participante aprende, de forma singular e divertida, a mudar a sua rotina com a natureza. E essa é a lógica de todos os cursos, proporcionar conhecimento, aprendizado e entretenimento”, destaca o coordenador de Marketing da JA Rio de Janeiro, Rafael Coelho.

Brasil tem recorde de jovens “nem-nem”, diz OCDE

Dados do relatório Education at a Glance 2022, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), apontam que o Brasil é o segundo país com a maior proporção de jovens entre 18 e 24 anos que não trabalham nem estudam, também chamados de “nem-nem”.

O levantamento mostra que 35,9% dos jovens brasileiros enfrentam esse cenário, sendo mais que o dobro da média dos países-membros da OCDE, que era de 16,6%, em 2020. O dado corrobora o investimento na carreira, proporcionado por cursos gratuitos que podem ajudar a turbinar o histórico profissional e empreendedor desse público.

“Os cursos da Inspira JA têm duração de 1h até 3h40, estão acessíveis para jovens de todo o país e podem ser uma ótima oportunidade de imersão e instrução para quem, eventualmente, não esteja trabalhando nem estudando. É mais uma boa oportunidade para quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho, capacitação e mais informações sobre como empreender”, destaca Coelho.