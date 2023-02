Justiça Federal de Londrina (PR) condenou a Previdência Social a revisar o valor da aposentadoria - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 15/02/2023 17:02 | Atualizado 15/02/2023 17:05

Rio- O INSS publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (15) o resultado final na primeira etapa do concurso público para o cargo de Técnico do Seguro Social e a convocação para a matrícula no curso de formação.

Para realizar a matrícula no curso, o candidato deverá acessar a página do Cebraspe a partir das 10 horas do dia 16 até às 16 horas do dia 17 de fevereiro.

O curso de formação será realizado de 6 de março a 5 de abril de 2023 nas seguintes localidades: Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), João Pessoa (PB), Manaus (AM), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). A carga-horária será de 180 horas presenciais, em tempo integral, com atividades diurnas. As provas poderão ser aplicadas, inclusive, sábados, domingos e(ou) feriados. O local das aulas será divulgado no dia 3 de março, também no site do Cebraspe.

Durante a formação, os candidatos regularmente matriculados receberão auxílio financeiro de 50% da remuneração inicial e quem não participar do curso será eliminado.