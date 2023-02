Economia

Campos Neto 'rebate críticas de Lula' e diz ser contra mudar meta de inflação

Presidente do BC afirmou que o resultado das eleições foi legítimo e que nunca fez campanha, mas desenvolveu 'proximidade' com integrantes do governo Bolsonaro

