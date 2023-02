Fernando Haddad citou 'barbaridades' cometidas pela gestão anterior, que fracassou no avanço da prometida reforma tributária - Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 15/02/2023 13:21

Brasília - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 15, que o governo tem agido para reonerar barbaridades que foram cometidas pela gestão anterior, de forma a preparar o terreno para aprovar uma reforma tributária. Ele participou de evento do BTG Pactual na manhã desta quarta.

Para Haddad, um sistema tributário coerente reduziria a possibilidade de que políticos ajam para beneficiar setores específicos. "Como você não tem um sistema tributário coerente, ninguém vai notar um parafuso em um Frankenstein. É isso que está acontecendo no Brasil: você tem um monstrengo e vai colocando um parafuso, ninguém nota", disse.

Durante a sua fala, o ministro disse que os benefícios tributários concedidos pelo governo estão entre as principais causas de distorção do país. Ele acrescentou que a complexidade sistema tributário causa litigiosidade no país.

O ministro anunciou que vai assinar hoje uma portaria para disciplinar a atuação dos auditores fiscais, de forma a garantir o funcionamento da livre concorrência no Brasil. "Isso é bom para que talentos que tenham vocação ética se sustentem no mercado", afirmou, acrescentando que a Receita e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional vão agir para limpar passivo tributário.