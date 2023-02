Carlos Fávaro quer ampliar as exportações brasileiras para a China - Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 15/02/2023 18:44

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, defendeu, em reunião Interministerial da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (Cosban) hoje no Palácio do Itamaraty, que mais produtos sejam exportados pelo Brasil à China e também cooperação técnica entre os países, informou o ministério em nota. "A relação comercial com a China é extremamente importante para o Brasil, em especial para o agro brasileiro, em que temos em discussão temas importantes para que possamos intensificar e diversificar as nossas exportações", disse Fávaro, na nota.

Em coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira, 15, o ministro afirmou que a reunião interministerial foi preparatória para a reunião anual sino-brasileira que neste ano será realizada na China. "Todos ministros que têm pautas afins com a China levaram as pautas dos ministérios. Agora, os técnicos irão se reunir no dia 27 para finalizar essas pautas e serão encaminhadas as tratativas para o Itamaraty para a reunião que será realizada em agosto na China", detalhou o ministro.