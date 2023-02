Pesquisa: 60% dos bares e restaurantes no Rio elevaram seus faturamentos em dezembro - Divulgação

Publicado 16/02/2023 15:28 | Atualizado 16/02/2023 15:30

Rio - Os donos de bares e restaurantes do Rio registraram melhora no faturamento no último mês de 2022, comparado ao mesmo período do ano anterior. Segundo a mais recente pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no RJ (Abrasel RJ), 60% dos estabelecimentos faturaram mais em dezembro do último ano do que no mesmo período de 2021. No entanto, 21% das empresas registraram prejuízo no mês de dezembro de 2022, enquanto 36% realizaram lucro e 42% tiveram equilíbrio nas contas.

O levantamento aponta também que o setor luta para se manter resiliente ao aumento da inflação. 43% dos empresários do estado disseram que o faturamento cresceu mais do que a inflação, em 2022. Para 9%, o faturamento acompanhou a inflação, enquanto 18% cresceram abaixo do índice inflacionário, 8% não cresceram e 14% tiveram faturamento inferior ao ano de 2021.

O índice é ligeiramente menor que a média nacional, que apontou que 44% dos estabelecimentos do país cresceram acima da inflação, no último ano.

"Vemos com otimismo o fato de quase dois terços dos bares e restaurantes do estado do Rio de Janeiro terem aumentado o faturamento em relação a dezembro de 2022. Outro ponto positivo consiste na informação de que o faturamento de 42% dos estabelecimentos, em 2022, superou a inflação no período. Por outro lado, o número de empresas operando em prejuízo segue relevante (21%) e mais de 1/3 dos estabelecimentos afirmam estar com algum tipo de inadimplência - o que ainda inspira cuidado e atenção. A despeito das dificuldades ainda presentes, vemos no horizonte o setor se recuperando” - afirma Pedro Hermeto, presidente da Abrasel RJ.

Otimismo no setor: 60% dos empresários esperam que faturamento cresça acima da inflação em 2023

Mais da metade dos empresários ouvidos pela pesquisa estão otimistas para 2023. 60% apostam que o faturamento crescerá acima da projeção de inflação para este ano (5,36%). Outros 13% esperam que o crescimento acompanhe a inflação, enquanto 7% entendem que o crescimento será inferior ao índice em 2023. Outros 7% creem na manutenção dos valores de 2022 e apenas 11% aguardam queda.

30% dos estabelecimentos pretendem contratar em 2023

As boas perspectivas do setor de alimentação fora do lar se refletem também na expectativa por contratações. 30% dos estabelecimentos pretendem realizar contratações em 2023, enquanto 39% esperam manter os quadros de funcionários e apenas 18% devem efetuar demissões, 1% não souberam responder.

74% dos bares e restaurantes do Rio contrataram empréstimos

A nova rodada da pesquisa da Abrasel RJ apurou ainda que quase três quartos das empresas do estado (74%) têm empréstimos contratados. A inadimplência é de 28% entre os que tomaram dinheiro de linhas regulares de crédito e de 15% entre os que aderiram ao Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte).

Os dados referentes ao Rio de Janeiro fazem parte de um levantamento nacional realizado pela Abrasel Nacional, entre os dias 20 e 29 de janeiro de 2023, com empresas do setor de alimentação fora do lar em todo o Brasil.