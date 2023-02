Lula aproveitou o Carnaval para conversar com os ministros - José Cruz/Agência Brasi

Publicado 19/02/2023 15:16

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajou para a Base Naval de Aratu, na Bahia, com o objetivo de descansar durante o Carnaval . Porém, ao longo do sábado, 18, ele passou boa parte do dia no celular conversando com seus ministros. O chefe da Fazenda, Fernando Haddad (PT), foi o que passou maior tempo dialogando com o mandatário.

Os dois discutiram pontos da área econômica e quais projetos precisarão de maior empenho do governo para que sejam aprovados no Congresso. O ex-prefeito tem como principal objetivo receber o aval da Câmara e do Senado para colocar em prática o novo arcabouço fiscal.



Lula soube que Arthur Lira (PP-AL) é o maior entusiasta da nova âncora e a relação do presidente da Câmara com Haddad é vista como surpreendentemente positiva. O presidente da República teve a garantia que o projeto deverá passar na Casa sem grandes dificuldades.



Porém, o petista está preocupado com o Senado. Apesar de ter a parceria de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), há temor que o União Brasil não dê a sustentação necessária para que o arcabouço saía do papel. O ministro da Fazenda se comprometeu a conversar com Luciano Bivar, no entanto, ele pediu que Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Alexandre Padilha (PT-SP) procurem senadores para terem o apoio necessário.



Lula também escutou do ministro que a reunião com Campos Neto, presidente do Banco Central, foi produtiva. A queda da taxa de juros dependerá do arcabouço. Haddad reafirmou que o chefe do BC gostou do que escutou e deve apoiar publicamente o plano.



Lula no Carnaval

Lula viajou à Bahia para passar o feriado de Carnaval na Base Naval de Aratu , no litoral do estado. Ele terá a companhia da primeira-dama Janja e de seus filhos. O local é conhecido por receber chefes do Executivo federal, como Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro e até o próprio petista nos seus dois primeiros mandatos.

O espaço é de propriedade da Marinha, que tem uma residência colonial na praia privativa de Inema. Lula nunca escondeu de ninguém que o local é o seu favorito para passar feriados, tanto que visitou inúmeras vezes nos dois primeiros governos (2003 a 2010).



Inclusive, foi no governo do petista que a Marinha realizou uma reforma na residência. O valor pago para que as obras fossem realizadas foi de R$ 800 mil. Na ocasião, foram comprados seis frigobares com capacidade para armazenar 76 litros, um espelho, duas poltronas, um kit de eletroeletrônicos com oito televisões, sete DVD’s, um home theater e um computador completo.



A Base Naval de Aratu está localizada na península do Paripe. O espaço é cercado por mata atlântica e tem uma praia privativa com areia branca e água verde esmeralda. O local serve omo suporte logístico para os grupos das Três Forças Armadas que trabalham nas águas.