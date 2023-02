Haddad manda Receita doar produtos apreendidos ao litoral de SP - Rovena Rosa/Agência Brasil

Haddad manda Receita doar produtos apreendidos ao litoral de SPRovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 20/02/2023 20:22

O ministro da Fazenda , Fernando Haddad (PT), ordenou nesta segunda-feira (20) que a Receita Federal escolha produtos apreendidos em fiscalizações para que sejam doados para os moradores das cidades afetadas por fortes chuvas no litoral norte de São Paulo .



"Determinei que a Receita Federal identifique mercadorias apreendidas, que possam ser enviadas às vítimas das chuvas no Litoral Paulista. São mais de R$ 11 milhões em roupas, calçados, itens de cama, mesa e banho, higiene pessoal, material de limpeza e utensílios de cozinha", escreveu no seu perfil no Twitter.



O governo Lula se mobilizou para ajudar a população dos municípios afetados pela tempestade no litoral norte de São Paulo. O presidente da República visitou São Sebastião nesta segunda e sobrevoou as áreas atingidas pelas chuvas.



Ele foi para São Sebastião acompanhado dos ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Ana Moser (Esportes), Jader Filho (Cidades), Márcio França (Portos e Aeroportos), Márcio Macêdo (Secretaria Geral), Paulo Pimenta (Secom), Renan Filho (Transportes), Rui Costa (Casa Civil) e Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional).



Lula se encontrou com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e com o prefeito Felipe Augusto (PSDB). Os três decidiram que vão reconstruir moradias com a coordenação do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e do Ministério das Cidades, sendo de responsabilidade da prefeitura encontrar locais fora de áreas de risco para as obras serem feitas.



Também ficou definido que a ajuda humanitária vai ficar centralizada no Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e do município de São Sebastião.

Vítimas