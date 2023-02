Rio tem quase 100% da rede hoteleira ocupada durante o Carnaval - Divulgação

Publicado 22/02/2023 22:49 | Atualizado 22/02/2023 22:50

Rio - A rede hoteleira do Rio de Janeiro registrou a média de 96% dos dormitórios reservados no período de 18 a 21 de fevereiro (Carnaval), divulgou nesta quarta-feira (22), o Sindicato dos Meios de Hospedagem do Rio de Janeiro (HotéisRIO).

Ainda segundo a entidade, esse foi o segundo melhor resultado obtido em menos de dois meses, já que o Réveillon também foi de casa cheia nos estabelecimentos, registrando 98% de ocupação na noite do dia 31 de dezembro de 2022 para o dia 1º de janeiro deste ano.



A região de Ipanema/Leblon foi a mais procurada, com 98,17%, seguida por Flamengo/ Botafogo, com 96,25%, Leme/ Copacabana (95,27%), Barra da Tijuca/ São Conrado (95,17%) e Centro (94,70%).



O secretário de estado de Turismo, Gustavo Tutuca, reforçou que a pesquisa é a tradução “do maior Carnaval de todos os tempos”. "O trabalho conjunto entre o Governo do Estado e as prefeituras foi um marco e contribuiu também para termos o Carnaval mais seguro da história. A ocupação hoteleira foi um sucesso e queremos repetir isso ao longo do ano. Realizamos ações de promoção do turismo no sambódromo, nos blocos de rua, nas redes sociais e em mídias diversas, com o objetivo de chamar a atenção do turista para os encantos do estado durante os outros meses do ano" afirmou.

Empolgado, o presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, também comentou o levantamento feito pelo sindicato. "Com esse excelente resultado, a expectativa da hotelaria carioca se confirmou. O interior do estado também registrou ótimos números. Às vésperas do Carnaval, já estava com 92,65% dos quartos reservados", destacou Lopes.



Mais estrangeiros esse ano



A exemplo do Réveillon 2022/2023, o percentual de estrangeiros apresentou aumento e ficou em torno dos 35% do total de visitantes, com destaque para norte-americanos e argentinos, seguidos de franceses e chilenos. Em 2020, os turistas internacionais não passaram de 23% durante os festejos de momo, conforme a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do estado (ABIH-RJ).



Já entre os visitantes nacionais, os oriundos de São Paulo e Minas Gerais foram maioria este ano. Mas Rio Grande do Sul, Paraná, Distrito Federal e Goiás também apresentaram participação expressiva.