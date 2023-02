Contribuintes que perderam o pagamento da primeira parcela do IPVA ainda podem quitar o imposto em três cotas - Reprodução

Contribuintes que perderam o pagamento da primeira parcela do IPVA ainda podem quitar o imposto em três cotasReprodução

Publicado 23/02/2023 10:24 | Atualizado 23/02/2023 11:12

Rio - O vencimento da segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2023 começa nesta quinta-feira, 23. Os pagamentos desta semana são referentes aos veículos de placas com finais 0 e 1 .O pagamento do IPVA será realizado por meio da Guia de Regularização de Débitos (GRD), que pode ser retirada pelo contribuinte no Portal do IPVA da Secretaria de Estado de Fazenda ou no site do banco Bradesco Para a emissão do documento, o contribuinte deve informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) e do CPF ou CNPJ do proprietário. O pagamento poderá ser realizado em qualquer agência bancária.O cálculo do valor do imposto é realizado a partir da aplicação das alíquotas (4% para carros flex, 2% para motos, 1,5% para carros movidos a GNV e 0,5% para veículos movidos exclusivamente a energia elétrica) sobre os valores venais (preços de mercado) dos veículos, concebidos pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).