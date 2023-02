Aporte se dará por meio do Funtell, com prazo de amortização de dez anos - Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 23/02/2023 14:39

A Unicoba obteve financiamento de R$ 20 milhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para automatizar sua linha de produção de baterias para celulares na fábrica de Manaus, que atende à Lenovo/Motorola. O investimento compreende a aquisição de máquinas e equipamentos novos importados sem similar nacional, e de R$ 4 milhões com capital de giro associado.

A expectativa é que essa modernização aumente a capacidade da unidade produtiva e melhore a qualidade e o design das baterias produzidas na unidade.

Outro objetivo da iniciativa é consolidar a parceria com a Lenovo, para atender a demanda da filial brasileira, fortalecendo a indústria nacional de tecnologia de telecomunicações.

O aporte se dará por meio do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funtell), com prazo de amortização de dez anos.

"A partir do investimento, a empresa será capaz de fornecer baterias com produção nacional de forma competitiva para uma grande marca global de celulares", disse o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luís Gordon.