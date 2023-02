Jovens têm aula de robótica - Divulgação / JUVRio

Publicado 23/02/2023 10:36 | Atualizado 23/02/2023 11:13

Rio – A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) está com inscrições abertas, até o dia 10 de março, para 360 vagas em cursos gratuitos de robótica e operação de drone, sendo 180 em cada. As aulas ocorrerão de forma presencial entre os meses de março e abril, no Espaço da Juventude do Estácio, localizado em frente à estação de metrô do bairro.

No curso de operação de drone, os alunos irão aprender a manusear o equipamento e a captar vídeo. Além disso, receberão instruções sobre conhecimentos relevantes ao tema, como iluminação, edição e publicação de áudio e vídeo na internet.

Já os alunos de robótica vão conhecer projetos de células robotizadas colaborativas, para fazer a integração das criações em rede e com outros sistemas de automação. Os participantes terão a oportunidade de, ao fim das aulas, apresentar um projeto autoral.

Interessados devem se inscrever nas redes da secretaria , sendo necessário ter entre 15 e 29 anos e residir na região. Turmas serão disponibilizadas nos turnos da manhã, tarde e noite, com carga horário de 20 horas.

O Espaço da Juventude do Estácio, inaugurado em setembro de 2022, é o primeiro equipamento público da JUVRio totalmente focado em oferecer cursos nas tecnologias da indústria 4.0. A área de conhecimento trabalha a automatização e conexão dos processos industriais por meio da comunicação em nuvem, da inteligência artificial e da robótica, por exemplo.