Rio tem 1.829 vagas de emprego, estágio e jovem aprendiz - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 23/02/2023 16:10

Rio - A Secretaria estadual de Trabalho e Renda divulgou, nesta quinta-feira (23), 1.829 vagas para estágio, jovem aprendiz e também oportunidades de emprego formal. Aqueles que se interessarem devem seguir o indicado em cada instituição que anunciou a vaga.

A Fundação Mudes está oferecendo 235 chances de estágio nos níveis superior, médio e técnico, com bolsa-auxílio que pode chegar a R$ 2.000,00. Para se candidatar, basta acessar https://www.mudes.org.br/

Já o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) tem 1.241 oportunidades d

e estágio, sendo 783 para ensino superior e 458 para ensino médio, técnico e jovem aprendiz. Para mais informações, acessar http://www.ciee.org.br/

A Luandre, também parceira da Secretaria de Trabalho e Renda, está oferecendo mais 280 vagas de emprego, com salários que variam de R$ 1 mil a R$ 9 mil. Os candidatos interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br

Além dessas instituições, os postos Sine da Barra da Tijuca (60 vagas) e do município de Piraí (10 vagas), na região Médio Paraíba do RJ, estão oferecendo oportunidades para diferentes funções, alguns sem experiência.

Os interessados devem comparecer aos respectivos postos nos seguintes endereços: Sine Barra da Tijuca (Avenida Ayrton Senna, n° 2.541, Shopping Aerotown, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro) e Sine Piraí (Rua Roberto Silveira, n° 53, Centro, Piraí).

É formado em terapia ocupacional? A terapia ocupacional ajuda as pessoas a superar desafios referentes a dificuldades na realização das atividades diárias. A vaga, oferecida no Sine Centro (Avenida Presidente Antônio Carlos, 251, Centro, RJ), é para pessoas com experiência de, ao menos dois anos, para exercer as atividades no bairro do Caju, na Zona Portuária da cidade.