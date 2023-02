O curso capacitou 14 empreendedoras - Divulgação

O curso capacitou 14 empreendedorasDivulgação

Publicado 22/02/2023 06:00

Um total de 14 empreendedoras participaram de uma capacitação no Rio de Janeiro. Elas fazem parte da quinta turma do Manamano, programa de capacitação cocriado em parceria entre instituições de fellows da Rede Global Ashoka (Asplande, Instituto Dara, Luta pela Paz e Gastromotiva) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O projeto tem o apoio do Instituto Phi, organização da sociedade civil que atua no fortalecimento do terceiro setor.

Ao todo, foram quatro meses e 40 horas de aula e monitorias, com conteúdos ministrados por professores e alunos da UFRJ. Cada participante recebeu capacitação e capital semente, no valor de R$ 2.500, para o desenvolvimento pessoal e do seu empreendimento.

O programa busca viabilizar a formação do Fundo Manamano, que começou, em 2022. A iniciativa avançou no desenvolvimento de metodologias e projetos de impacto social, capazes de transformar a realidade dos nano empreendimentos de periferia.

Entre as mais recentes formandas, está Ana Valéria, nutricionista, chef de cozinha, empreendedora do Culinária Saúde e moradora de São Gonçalo. Segundo ela, o Manamano entrou na sua vida como um divisor de águas.

“Por meio do projeto, mudei a visão da minha própria vida e da possibilidade de empreender, que, até então, não existia. Passei a ter vontade de sonhar e desejo de realizar. Estava bem perdida, com um bebê para criar. Agora, posso dizer que eu estou mais feliz com as possibilidades e as ferramentas que me foram oferecidas para seguir empreendendo e me capacitando. Manamano significa esperança”, diz Ana Valéria.

Desde 2021, esta é a terceira edição apoiada pelo Instituto Phi. “Fico muito feliz em saber que podemos ser um transformador na vida de várias pessoas, que precisam apenas de uma oportunidade para mudar a sua realidade. No Brasil, existem milhares de projetos que têm esse objetivo, mas que precisam de apoio e de visibilidade”, diz Luiza Serpa, diretora-executiva do Phi.

As candidatas do Manamano foram pré-selecionadas por uma das instituições parceiras da Rede Global Ashoka, como Asplande, Criola, Instituto Dara, Gastromotiva e Luta pela Paz.

A UFRJ é responsável pela formação dos beneficiários e oferece acompanhamento no desenvolvimento do seu negócio, mentorias coletivas, suporte psicológico, cursos e uso de mídias sociais para impulsionar os negócios, entre outros.