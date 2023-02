Setrab e instituto Coca-Cola oferecem curso gratuito para jovens - Internet/Reprodução

Setrab e instituto Coca-Cola oferecem curso gratuito para jovensInternet/Reprodução

Publicado 16/02/2023 17:34

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) firmou parceria com o Instituto Coca-Cola para oferta de vagas em curso de formação do Coletivo Online. Interessados devem ter entre 16 a 25 anos, com renda familiar de até dois salários mínimos e que finalizaram ou estão concluindo o Ensino Médio. Um projeto-piloto no Rio de Janeiro vai utilizar o sistema híbrido de aula em unidades do Sistema Nacional de Emprego (Sine) em todo o estado.



O curso facilita o entendimento sobre o mercado de trabalho, não só em como buscar e se candidatar a vagas, mas também com dicas reais e atualizadas de como fazer um currículo, como se portar em uma entrevista e até mesmo estratégia de organização e planejamento financeiro.



"Essa parceria é muito importante para a inclusão de jovens no mercado de trabalho, principalmente no primeiro emprego. Atualmente, um dos gargalos que encontramos é justamente a formação e capacitação da mão de obra fluminense. O programa reflete o nosso modelo de gestão, que contempla três pilares: capacitação, qualificação e geração de emprego", pontua a secretária de Trabalho e Renda, Kelly Mattos.



Além de online e gratuito, o curso é de rápida duração pelo WhatsApp. São 11 videoaulas, que podem ser maratonadas pelo estudante. Para isso, é preciso ter uma conexão à internet. Neste ponto entram as unidades do Sine: elas oferecerão conectividade aos alunos.



Ao final da capacitação, o jovem irá receber um Certificado de Conclusão para adicionar ao currículo e poderá se cadastrar em uma comunidade de vagas exclusivas, de mais de 400 empregadores parceiros.